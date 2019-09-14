Глава МИД Украины исключает внесение в конституцию особого статуса для Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что "шанс развития" Донецкой и Луганской областей - это децентрализация, а закрепление в конституции страны особого статуса Донбасса минские соглашения не предусматривают.
Киев не намерен вносить в конституцию страны положение об особом статусе Донбасса. Об этом в субботу, 14 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях 16-го ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES).
При этом Пристайко, возглавляющий МИД Украины с августа, подчеркнул необходимость изменения или замены закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года. "Идея особого статуса, прописанная в законе, - это компромисс, который позволил нам прекратить войну с начала 2015 года", - заявил дипломат. Теперь задача украинских депутатов - изменить этот закон или написать новый, добавил он.
Конституционная реформа в Украине
По словам Пристайко, минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают проведение в стране конституционной реформы, основанной на децентрализации, но не закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции. "Если в Москве не умеют читать, то мы готовы повторить. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, а продолжаем реформу на основе децентрализации", - цитирует главу МИД информагентство "Українські новини".
По словам Пристайко, децентрализация уже много лет успешно идет в Украине и Донецкой и Луганской областям "стоит понять, что их шанс развития - это децентрализация". При этом министр подчеркнул, что "полной амнистии" не будет, а выборы в Донбассе могут пройти только по украинским законам.
Со своей стороны, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что продление действия закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе является чрезвычайно важным для сохранения санкций против России, отмечают "Українські новини".
Украинский закон об особом статусе Донбасса
Первая версия закона об особом статусе Донбасса была принята в Киеве на основе минских договоренностей в 2014 году. С тех пор его несколько раз продлевали. Этот закон определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления с органами центральной исполнительной власти, а также предусматривает механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов на востоке Украины.
Кроме того, закон предполагает, что отдельные его пункты вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и всей военной техники с территории страны.
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