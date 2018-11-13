 Глава МИД Литвы предупредил об опасности российских ракет для Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

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Европа

Глава МИД Литвы предупредил об опасности российских ракет для Европы

Россия уже не первый год нарушает договор о РСМД, заявил DW министр иностранных дел Литвы Линкявичюс. По его словам, необходимы меры, которые принудят все стороны соблюдать соглашение.

Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс

Россия уже несколько лет нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнул в среду, 14 ноября, в интервью DW министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Заявление президента США Дональда Трампа о выходе из этого договора пока является лишь намерением, а не свершившимся фактом. По мнению литовского политика, это тактический шаг Трампа, которым он намерен оказать давление на Москву. 

По словам Линкявичуса, соглашения о контроле над вооружениями очень важны, но не менее важно, чтобы все стороны их соблюдали. Если этого не происходит, то нужно заставить нарушителей это делать. До сих пор все призывы и критика в адрес России не принесли результатов. Впрочем, как считает политик, ситуация не драматична, поскольку контакты между США и Россией продолжаются: недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву, вскоре состоится саммит Путина и Трампа, и это - обнадеживающие сигналы.

Эти ракеты могут достичь Берлина

Страны Балтии беспокоят ракетные комплексы "Искандер", размещенные Россией в Калининградской области, заявил глава МИД Литвы. Россияне говорят о балансе и адекватных ответах, однако данный шаг ни в коем случае не является адекватным, поскольку, по словам политика, "у нас нет средств защиты", и "мы не строим агрессивных планов".

Контекст

Будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между Вашингтоном и Москвой заставляет дымиться головы многих политиков, констатирует карикатурист Сергей Елкин. (23.10.2018)

Президент США Трамп намерен выйти из договора о ликвидации РСМД, поскольку Россия его уже давно нарушает. Это создаст предпосылки для новой гонки вооружений, предупреждает Удо Бауэр. (22.10.2018)

Кроме того, как заметил Линкявичус, эти ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, способны достичь не только Вильнюса, Риги или Таллина, но и Берлина. По его словам, эта мера направлена на эскалацию, и это не утверждение, а факт. Если Россия ожидает честного диалога, то должна продемонстрировать готовность к сотрудничеству, считает министр.

Линас Линкявичюс с 2012 года занимает пост министра иностранных дел Литвы. До этого он дважды был министром обороны страны, с 1993 по 1996 и с 2000 по 2004 годы.

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    Автор: Сергей Елкин


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