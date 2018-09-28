 Глава МИД КНДР назвал доверие к США условием для разоружения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.09.2018

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Мир

Глава МИД КНДР назвал доверие к США условием для разоружения

Санкции в отношении КНДР смертельно опасны для выстраивания доверия, заявил Ли Ён Хо. Обязывающий Северную Корею к денуклеаризации документ был подписан по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Выступление Ли Ён Хо на Генассамблее ООН

Выступление Ли Ён Хо на Генассамблее ООН

При отсутствии доверия к США Северная Корея "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке". Об этом министр иностранных  дел КНДР Ли Ён Хо заявил в субботу, 29 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН.

Контекст

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

Своей политикой "денуклеаризация прежде всего" в отношении Северной Кореи США намерены добиться поставленных целей "принудительным образом", считает министр. По его словам, подобные меры "смертельно опасны для выстраивания доверия". Глава северокорейского МИДа назвал "пустой мечтой" идею о санкциях как об инструменте, способном "поставить на колени" КНДР.

О полном ядерном разоружении на Корейском полуострове лидер КНДР Ким Чен Ын договорился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время корейско-корейской встречи на высшем уровне 27 апреля в пограничной деревне Пханмунджом. В июне будущее северокорейской ядерной программы стало одной из тем саммита США-КНДР в Сингапуре.

По итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ, который обязывает Северную Корею к полной денуклеаризации Корейского полуострова. На саммите лидеров Южной Кореи и КНДР в сентябре в Пхеньяне Северная Корея обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки. 

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  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

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    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

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