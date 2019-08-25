 Глава МИД Ирана прибыл в город проведения саммита G7 | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2019

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Европа

Глава МИД Ирана прибыл в город проведения саммита G7

Министр иностранных дел Ирана не приглашен на саммит "большой семерки" и прибыл в Биаррице для переговоров со своим французским коллегой, утверждают в Париже и Тегеране.

Французский город Биаррице, где проходит саммит большой семерки

Французский город Биаррице, где проходит саммит "большой семерки"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в воскресенье, 25 августа, прибыл во французский город Биаррице, где проходит саммит "большой семерки". Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter представитель иранского МИДа Аббас Мусави, пояснив, что Зариф прилетел по приглашению своего французского коллеги Жана-Ив Ле Дриана, с которым намерен провести переговоры. Мусави отметил, что глава иранской дипломатии не намерен встречаться с американской делегацией, принимающей участие в саммите G7.

Источники информагентства dpa в дипломатических кругах администрации президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердили, что Зариф не был приглашен на саммит и прибыл исключительно для встречи с Дрианом.

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Накануне, в первый день саммита, лидеры G7 обсуждали отношения с Ираном, осложнившиеся после того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Тегерана в мае 2018 года и ужесточили санкции в отношении него. В ответ Иран отказался выполнять часть взятых в его рамках обязательств.

Трамп опроверг участие в переговорах по Ирану

После переговоров участников саммита Макрон заявил о согласовании плана совместных действий в отношении Ирана. "Большая семерка" стремится к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога, подчеркнул глава председательствующего в G7 государства, которому теперь поручено передать Тегерану совместное послание. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в его обсуждении, отметив, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".

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    Автор: Наталья Позднякова


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