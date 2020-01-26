Глава МИД Германии призвал усилить борьбу с антисемитизмом в Европе

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в статье, написанной им для журнала Der Spiegel и опубликованной в воскресенье, 26 января, призвал усилить борьбу с антисемитизмом в Европе и начать активное обсуждение этой проблемы в Совете ЕС, Совете Европы и Международном альянсе в память о Холокосте. Призывая усилить конкретные меры по борьбе с антисемитизмом, Мас отмечает, что Германия в 2020 году выделит ОБСЕ для этих целей полмиллиона евро.

По словам политика, еврейские учреждения и общины по всей Европе нуждаются в лучшей защите. Ежедневно на улицах Германии совершаются открытые нападения на евреев, а в интернете они подвергаются оскорблениям и получают угрозы, подчеркивает Мас. "В одном Берлине за последние шесть месяцев было совершено более 400 нападений на евреев - это более двух нападений в день".

В этой ситуации не вызывает удивления тот факт, что каждый второй еврей в Германии уже задумывался над тем, чтобы покинуть эту страну, констатирует политик.

Антисемитизм как нападение на Европу

Вспоминая о нападении на синагогу в городе Галле в октябре 2019 года, глава немецкой дипломатии пишет: "То, что люди, исповедующие иудаизм, по прошествии 75 лет после освобождения Освенцима больше не чувствуют, что Германия - их дом, - это настоящий кошмар и позор".

Говоря о нападениях на еврейский музей в Брюсселе и супермаркет с кошерными продуктами в Париже, Мас называет антисемитизм "нападением на Европу, ее культуру и ценности". "Антисемитизм противоречит всему, что определяет Европу: толерантности, свободе, человеческому достоинству", - подчеркивает политик.

Отмечая, что слишком мало стран-членов Евросоюза имеют собственных уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, Мас призывает изменить это обстоятельство и создать единый "европейский план действий" по этому вопросу.

Меры по борьбе с пропагандой ненависти к евреям

Борьбу с пропагандой ненависти к евреям в интернете и соцсетях немецкий дипломат обещает сделать одним из ключевых пунктов политической повестки во время председательства Германии в Совете ЕС, которое начнется 1 июля 2020 года.

По его словам, Германия приложит все усилия к тому, чтобы все государства-члены ЕС ввели уголовную ответственность за отрицание Холокоста. Для разработки стратегии по противодействию попыткам отрицания Холокоста уже в 2020 году будет создана международная группа экспертов, указал Мас.

Смотрите также:

Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева

