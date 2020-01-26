 Глава МИД Германии призвал усилить борьбу с антисемитизмом в Европе | Новости из Германии о Германии | DW | 26.01.2020

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Германия

Глава МИД Германии призвал усилить борьбу с антисемитизмом в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас назвал антисемитизм "нападением на Европу, ее культуру и ценности".

Глава МИД Германии Хайко Мас (фото из архива)

Глава МИД ФРГ Хайко Мас пообещал сделать борьбу с антисемитизмом в Европе ключевым пунктом повестки дня во время председательства ФРГ в Совете ЕС

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в статье, написанной им для журнала Der Spiegel и опубликованной в воскресенье, 26 января, призвал усилить борьбу с антисемитизмом в Европе и начать активное обсуждение этой проблемы в Совете ЕС, Совете Европы и Международном альянсе в память о Холокосте. Призывая усилить конкретные меры по борьбе с антисемитизмом, Мас отмечает, что Германия в 2020 году выделит ОБСЕ для этих целей полмиллиона евро.

По словам политика, еврейские учреждения и общины по всей Европе нуждаются в лучшей защите. Ежедневно на улицах Германии совершаются открытые нападения на евреев, а в интернете они подвергаются оскорблениям и получают угрозы, подчеркивает Мас. "В одном Берлине за последние шесть месяцев было совершено более 400 нападений на евреев - это более двух нападений в день".

В этой ситуации не вызывает удивления тот факт, что каждый второй еврей в Германии уже задумывался над тем, чтобы покинуть эту страну, констатирует политик.

Антисемитизм как нападение на Европу

Контекст

Согласно недавно проведенному опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером. (25.10.2019)

После нападения на синагогу в Галле в Германии обсуждают рост антисемитизма в стране. DW поговорила с очевидцем теракта, главой еврейской общины и выходцем из Киева Максом Привороцким. (31.10.2019)

Вспоминая о нападении на синагогу в городе Галле в октябре 2019 года, глава немецкой дипломатии пишет: "То, что люди, исповедующие иудаизм, по прошествии 75 лет после освобождения Освенцима больше не чувствуют, что Германия - их дом, - это настоящий кошмар и позор".

Говоря о нападениях на еврейский музей в Брюсселе и супермаркет с кошерными продуктами в Париже, Мас называет антисемитизм "нападением на Европу, ее культуру и ценности". "Антисемитизм противоречит всему, что определяет Европу: толерантности, свободе, человеческому достоинству", - подчеркивает политик.

Отмечая, что слишком мало стран-членов Евросоюза имеют собственных уполномоченных по борьбе с антисемитизмом, Мас призывает изменить это обстоятельство и создать единый "европейский план действий" по этому вопросу.

Меры по борьбе с пропагандой ненависти к евреям

Борьбу с пропагандой ненависти к евреям в интернете и соцсетях немецкий дипломат обещает сделать одним из ключевых пунктов политической повестки во время председательства Германии в Совете ЕС, которое начнется 1 июля 2020 года.

По его словам, Германия приложит все усилия к тому, чтобы все государства-члены ЕС ввели уголовную ответственность за отрицание Холокоста. Для разработки стратегии по противодействию попыткам отрицания Холокоста уже в 2020 году будет создана международная группа экспертов, указал Мас.

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  • Рояль Вагнера

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  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

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  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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