Глава МИД Германии поставил под вопрос экспорт оружия саудитам

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выразил сомнения в будущем поставок в Саудовскую Аравию немецких вооружений. Я не вижу "никаких оснований для позитивного решения вопроса о поставках вооружений в Саудовскую Аравию", - заявил он в субботу, 20 октября, в интервью телеканалу ARD. Для возвращения к вопросу об экспорте оружия, по его словам, необходимо дождаться конца расследования обстоятельств смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Еще резче выразился председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "Для меня абсолютно ясно: если в скором будущем в саудовской верхушке не будет изменений, то необходимо остановить весь экспорт вооружений в эту страну - даже тех поставок, о которых договорились ранее", - заявил он в интервью изданию Die Welt. Он призвал немецких политиков и бизнесменов воздержаться от участия в инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, который состоится на следующей неделе.

Ранее немецкие "зеленые" потребовали пересмотреть политику ФРГ в отношении Эр-Рияда. Депутат от фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) заявил, что не верит саудовским властям. "Правительство ФРГ должно, наконец, проснуться. Германия должна положить конец стратегическому партнерству с Эр-Риядом и прекратить экспорт вооружений", - подчеркнул он.

Значимый партнер

На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро.

Саудовская Аравия после почти трех недель молчания признала, что Джамаль Хашогги был убит в Стамбуле. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Турецкие и американские СМИ сообщили, что Хашогги был убит специальным отрядом.

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