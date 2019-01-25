 Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум стран Евросоюза | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.01.2019

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Мир

Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум стран Евросоюза

"Никто не может устанавливать нам сроки", - заявил Хорхе Арреаса, выступая на срочном заседании Совбеза ООН. Ранее ЕС и ряд стран потребовали срочно объявить новые президентские выборы в Венесуэле.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреса

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреса

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг ультиматум ряда европейских государств и руководства ЕС по поводу проведения в латиноамериканской стране новых президентских выборов. "Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том быть выборам или нет", - заявил он в субботу, 26 января, выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

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С аналогичным заявлением выступила и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Как указывает глава европейской дипломатии, прошедшие в мае в Венесуэле президентские выборы не были "ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия". "Страна срочно нуждается в правительстве, которое действительно отражает волю венесуэльского народа", - указывается в заявлении. В этой связи ЕС призывает к срочному проведению "свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы".

При этом, предупреждает далее Могерини, если в ближайшее время власти страны не объявят о проведении новых выборов, Евросоюз оставляет за собой право на дальнейшие действия в отношении Каракаса, включая, рассмотрение  вопроса о признании "руководства страны в соответствии со статьей 233 конституции Венесуэлы".

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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