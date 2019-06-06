 Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.06.2019

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Мир

Глава МВФ назвала торговые конфликты главной угрозой для мировой экономики

Мировой ВВП может снизиться на 0,5 процента из-за тарифного конфликта между США и КНР, заявила Кристин Лагард. Еще один риск для мировой экономики - низкие процентные ставки.

Кристин Лагард на встрече министров финансов G20 (фото из архива)

Кристин Лагард (фото из архива)

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. С таким заявлением директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока, в воскресенье, 9 июня. Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 процента (или 455 млрд долларов) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Контекст

Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона? (21.05.2019)

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США вводят импортные пошлины, ЕС и Китай отвечают контрсанкциями. Трамп грозит новыми запретами, Брюссель и Пекин обещают ответные меры. Это уже торговая война или еще торговый конфликт? (05.07.2018)

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.

Трамп грозит поднять таможенные пошлины на товары из Китая

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов. Надежды на урегулирование спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня.

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    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 03:02

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Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

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Ссылки в интернете

Заявление Кристин Лагард на сайте МВФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый "Шелковый путь": чем могут обернуться инвестиции из Китая для его партнеров  

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю  

Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США  

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