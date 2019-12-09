Глава МВД ФРГ рассчитывает на сотрудничество с РФ по делу Хангошвили

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выразил уверенность в том, что Москва все же будет сотрудничать с немецкой стороной при расследовании обстоятельств убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. "Есть основания надеяться, что российская сторона поддержит наше расследование и предоставит достоверные сведения", - заявил глава МВД ФРГ в интервью еженедельнику Der Spiegel, которое тот опубликовал в воскресенье, 15 декабря.

Германский министр уверен, что есть уже первые признаки того, что Москва постепенно отказывается от своей первоначальной неготовности к взаимодействию со следователями.

"Наши органы используют надежные каналы связи с российскими партнерами", - подчеркнул он, не уточнив при этом, на каком уровне поддерживаются эти контакты.

По каналам Федеральной разведслужбы

Der Spiegel напомнил, что на первоначальном этапе берлинская прокуратура направляла российской стороне вопросы относительно биографии предполагаемого убийцы, содержащегося под стражей. Позднее, по данным издания, свои связи попробовали задействовать сотрудники Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) и Федеральной разведывательной службы (BND). Результатов эти усилия, однако, не принесли.

Теперь Берлин надеется, что недавний визит "высокопоставленного германского представителя" в Москву изменит ситуацию, пишет Der Spiegel.

В период с 30 ноября по 2 декабря российскую столицу, в частности, посетила госминистр по международной культурной политике при МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering).

"Сотрудничество Москвы трудно себе представить"

"Каким образом Москва должна сотрудничать в этом деле, трудно себе представить", - отмечает, между тем, Der Spiegel.

Ранее президент России Владимир Путин по время пресс-конференции, посвященной встрече "в нормандском формате" в Париже, назвал Хангошвили боевиком, причастным к террористическим актам, "жестоким и кровавым человеком".

В четверг, 12 декабря,появилась информация о том, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве, оба должны покинуть пределы РФ в течение семи дней. Об этом было объявлено послу ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайру (Géza Andreas von Geyr). При этом, по данным Der Spiegel, речь идет о заместителе военного атташе, полковнике ВВС, и одном из работавших с ним дипломатических сотрудников.

В ответ МИД Германии 4 декабря объявил о высылке двух российских дипломатов. По данным "Коммерсанта", они также работали в аппарате российского военного атташе. Как писала Die Suddeutsche Zeitung, речь шла о сотрудниках Главного управления Генштаба ВС РФ.

Убийство в центре Берлина

Зелимхана Хангошвили, который во время второй чеченской войны был полевым командиром, застрелили 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства 4 декабря взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Это происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

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