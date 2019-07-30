Глава МВД ФРГ назвал условия лишения статуса беженца

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил, что в ряде случаев у беженцев может быть отозван их статус, а они сами - выдворены из ФРГ. Соответствующее заявление политик сделал в интервью Bild am Sonntag, которое еженедельник публикует в воскресенье, 18 августа.

По словам Зеехофера, депортация может, в частности, грозить беженцам из Сирии, которые, находясь в Германии, вновь посещает страну по личным мотивам. "Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеет серьезных оснований утверждать, что его в Сирии преследуют. Мы должны лишить его статуса беженца", - полагает министр.

Берлин следит за ситуацией в Сирии

Глава МВД уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев (BAMF) незамедлительно запустит соответствующую процедуру, как только узнает о визитах в страну происхождения. Хорс Зеехофер также добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии. "Лишь только обстановка позволит, мы начнем осуществлять" возвраты беженцев в страну, предупредил он.

За последние несколько лет приток сирийских беженцев в ФРГ составил 780 тыс. человек, уточняет dpa.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

