 Глава МВД ФРГ исключил высылку беженцев в Сирию | Новости из Германии о Германии | DW | 23.11.2018

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Германия

Глава МВД ФРГ исключил высылку беженцев в Сирию

Вид на жительство в Германии из гуманитарных соображений, а также признанный статус беженца имеют 1,2 млн человек, из которых более трети (476 тыс.) выходцы из Сирии.

Выступление главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера на конференции по вопросам миграционной политики

Выступление главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера на конференции по вопросам миграционной политики

На сегодняшний день высылка в Сирию беженцев, которым в Германии было отказано в праве на получение убежища, а также мигрантов, совершивших преступления на территории ФРГ, категорически исключена. Это заявление главы МВД Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) в пятницу, 23 ноября, приводит интернет-издание Spiegel Online.

Он назвал "достоверным" отчет МИД ФРГ об актуальной ситуации в этой ближневосточной стране. В нем, в частности, отмечается, что различные города и регионы Сирии остаются ареной столкновения разнообразных военных группировок,  "ежедневно сообщается об убитых и раненных, общий риск насилия чрезвычайно высок, а государственные структуры во многих местах разрушены".

Таким образом Зеехофер обозначил позицию правительства накануне намеченной на 28 ноября конференции министров внутренних дел федеральных земель, на которой будет обсуждаться возможное продление запрета на высылку в Сирию, действующего до конца декабря 2018 года.

1,7 млн соискателей убежища

Федеральное статистическое ведомство в Висбадене опубликовало данные по числу иностранцев, запросивших убежища в Германии. Согласно статистике, на конец 2017 года таковых насчитывалось 1,7 млн. человек. Под эту категорию попали мигранты, чей запрос на получение убежища изучается соответствующими ведомствами, люди, получившие убежище согласно Женевской конвенции, беженцы, получивший так называемый ограниченный тип защиты, а также те, кому отказано в предоставлении убежища.

Контекст

Двое из трех возможных преемников Меркель на посту председателя ХДС занимают более жесткую, чем она, позицию по проблеме беженцев. Приведет ли это к изменению миграционной политики? (23.11.2018)

По данным на конец 2017 года, решение о предоставлении убежища не было принято по ходатайствам 349 тыс. зарегистрированных соискателей убежища. Большинство из них - выходцы из Афганистана (84 тыс. человек), Ирака (38 тыс.) и Сирии (28 тысяч).

Вид на жительство из гуманитарных соображений, а также признанный статус беженца имеют 1,2 млн человек. Из них - 476 тыс. выходцев из Сирии, 127 тыс. - из Ирака и 105 тыс. - из Афганистана. Для 77 процентов этих беженцев разрешение на пребывание в Германии имеет ограниченный срок действия.

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    Автор: Ирина Филатова


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За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

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Отчет МИД ФРГ об актуальной ситуации в Сирии

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