Глава МВД представил планы по борьбе с правоэкстремистами в Германии

Немецкие силовые ведомства наймут дополнительно 600 человек для борьбы с правоэкстремистами. Об этом глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил на пресс-конференции во вторник, 17 декабря, проведенной совместно с Федеральным ведомством по уголовным делам и Федеральным ведомством по охране конституции.

Глава МВД говорил на пресс-конференции об "отвратительном "кровавом следе", которые оставили правые экстремисты со времен существования "Национал-социалистического подполья" до недавнего нападения на синагогу в Галле. По его словам, половина "политически мотивированных" насильственных преступлений Германии совершается правоэкстремистами. Зеехофер отметил, что новые сотрудники силовых ведомств помогут в борьбе с этим явлением.

Ситуация с правым экстремизмом ухудшилась

В свою очередь глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) заявил, что в последние месяцы ситуация с правым экстремистами в Германии ухудшилась. По его словам, необходимо усилить меры по борьбе с ними и внимательно следить за новыми правыми движениями, такими как "Движение за идентичность", а также некоторыми структурами партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Сколько в Германии правых экстремистов?

Директор Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх (Holger Münch) также рассказал об аналитическом методе "Радар" для оценки правых экстремистов. По его данным, сейчас ведомствам известно о 48 представляющих опасность лицах.

Всего же в Германии насчитывается до 12000 тысяч приверженцев правого сектора, потенциально готовых к насилию.

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Смотреть видео 02:09 Поделиться Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3L8xB Немецкие политики получают угрозы от правых радикалов