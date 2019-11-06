Глава МВД Ливии обвинил РФ в разжигании конфликта в своей стране

Глава МВД Ливии Фатхи Али Башага обвинил Россию в разжигании конфликта в своей стране и призвал США помочь в его разрешении. С таким заявлением министр официально признанного ливийского правительства национального согласия выступил в ходе беседы с агентством Bloomberg, сообщается на его сайте в воскресенье, 10 ноября. "Русские вмешались, чтобы подлить масла в огонь и скорее усугубить кризис, чем найти решение", - сказал Башага в преддверии делового визита в Вашингтон.

Глава МВД обвинил Москву в стремлении привести к власти в Ливии сторонников убитого в 2011 году диктатора Муамара Кадаффи, а также усилить свое влияние в Африке и на южном фланге Европы, пишет Bloomberg. Доказательством этому служит отправка в Ливию бойцов ЧВК Вагнера, заявил министр, отметив, что Москва отправляла их ранее в Сирию и страны Центральной Африки и "куда приходит Вагнер, там происходит разрушение".

Ливия призывает США "играть эффективную роль" и сотрудничать с официально признанным правительством в Триполи, чтобы "восстановить стабильность и безопасность" в стране, отметил Башага. Ливия в свою очередь готова к "полноценному сотрудничеству" как с Вашингтоном, так и с ООН. США являются "сильным партнером в борьбе с прежним режимом" и у них есть обязательство в отношении Ливии, моральное и правовое, считает министр.

Москва опровергает присутствие "вагнеровцев" в Ливии

5 ноября, газета The New York Times со ссылкой на ливийские источники сообщила, что за последние шесть недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников, что, по выражению журналистов, "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке".

7 ноября утверждения NYT опроверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений", - заявил российский дипломат, назвав публикацию NYT "вбросом".

Военный конфликт в Ливии

После свержения режима Каддафи и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. В июне 2014 года победу на парламентских выборах одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар. Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования. Возникший между сторонами конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны.

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