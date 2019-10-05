Глава МВД Германии предупредил о новом наплыве беженцев в Европу

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предупредил о предстоящей массовой волне беженцев в Европу, еще более крупной, чем в 2015 году. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag в воскресенье, 6 октября.

Такой вывод Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их одних", - отметил глава МВД.

Зеехоферу нужна поддержка Меркель и Еврокомиссии

Зеехофер отметил, что вместе с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. Он уже получил по этому вопросу "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel)".

Ранее Афины потребовали от ЕС реформы соглашения по беженцам с Турцией. В Греции уверены, что мигранты, которые попадают на материковую часть страны, и у которых нет права на убежище, должны быть репатрированы в Турцию. Пока что это правило, закрепленнок в соглашении ЕС и Турции, действует только для островов. В последние месяцы нагрузка на лагеря беженцев в Греции вновь резко выросла.

А в пятницу, 4 октября, Турция призвала Евросоюз помочь в переселении 2 миллионов сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии.

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