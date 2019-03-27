Глава Ингушетии Евкуров уходит в отставку

Через почти 12 лет руководства Ингушетией глава республики Юнус-Бек Евкуров объявил, что собирается досрочно уйти в отставку. "Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия", - заявил Евкуров в понедельник, 24 июня, выступая с телеобращением.

Не назвав конкретную причину этого шага, глава Ингушетии указал, что разобщение является одной из главных проблем республики. "Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал", - отметил Юнус-Бек Евкуров, занимавший свой пост с 2008 года. В сентябре 2018 года он был переизбран на должность главы республики еще на 5 лет, таким образом, срок его полномочий истекает в 2023 году.

Осенью 2018 года в Ингушетии прошла волна массовых протестов, вызванных подписанием соглашения о границе между Ингушетией и Чечней.

После нескольких отказов ингушским оппозиционерам провести голосование по территориальным вопросам Юнус-Бек Евкуров внес в местный парламент законопроект о референдуме, что вывело конфликт на новый виток в марте 2019 года. Силовики неоднократно пытались разогнать демонстрации протеста в Магасе, в отставку подал глава ингушского МВД. Были арестованы лидеры протестных акций, председатель Совета тейпов Ингушетии.

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