Глава земельного правительства в ФРГ впервые выбран при поддержке АдГ

В федеральной земле Тюрингия в среду, 5 февраля, через три с половиной месяца после земельных выборов, избран премьер-министр. Главой земельного правительства неожиданно для многих стал Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich) из Свободной демократической партии (СвДП). Он получил в ландтаге 45 голосов - на один больше, чем его соперник, экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из Левой партии. Один из 90 депутатов ландтага во время голосования воздержался.



Кеммерих победил благодаря поддержке депутатов из правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). За него проголосовали все 22 парламентария от АдГ.

Земельные выборы в Тюрингии не выявили явного победителя

27 октября 2019 года на земельных выборах в Тюрингии победила Левая партия, набрав 31 процент голосов избирателей и получив 29 мест в парламенте. На втором месте оказалась АдГ, более чем вдвое улучшив свой результат на предыдущих выборах. За нее проголосовали 23,4 процента избирателей, что соответствует 22 местам в ландтаге. Кроме них в ландтаг прошли Христианско-демократический союз (ХДС) - 21,8 процента и 21 место, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 8,7 процента и 8 мест, "Союз-90"/"зеленые" - 5,2 процента и 5 мест, а также СвДП - 5 процентов и 5 мест.

Прежде чем формировать коалицию, депутаты ландтага должны были выбрать нового главу земельного правительства. Согласно законодательству, выборы могут проходить не более чем в три тура. Если в первых двух кандидат не наберет абсолютного большинства голосов, то в третьем достаточно простого большинства. Ни в первом, ни во втором туре Рамелов, как и выдвинутый АдГ беспартийный кандидат Кристоф Киндерфатер (Christoph Kindervater) не получили необходимых 46 голосов.

На третий тур своего представителя неожиданно выдвинула СвДП. АдГ же отказалась поддерживать своего кандидата и проголосовала за кандидатуру либералов. Ему же отдали голоса однопартийцы и большинство парламентариев от ХДС.

После выборов главы правительства Тюрингии политолог из Эрфурта Андре Бродоч (Andre Brodocz) констатировал: "Впервые в истории Федеративной Республики премьер-министр получил свой пост благодаря голосам АдГ". Кеммерих стал вторым представителем СвДП за всю историю ФРГ, возглавившим одну из федеральных земель. Ранее это удалось лишь Райнхольду Майеру (Reinhold Maier), бывшему с момента образования ФРГ в 1949 году до сентября 1953 года премьер министром Баден-Вюртемберга (до 1952 года земля называлась Вюртемберг-Баден).

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