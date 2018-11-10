 Глава Евросовета раскритиковал европейскую политику Трампа | Новости из Германии о Европе | DW | 10.11.2018

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Европа

Глава Евросовета раскритиковал европейскую политику Трампа

По мнению председателя Европейского совета Дональда Туска, нынешний президент США без должного "энтузиазма" относится к объединенной Европе.

Дональд Туск и Дональд Трамп

Дональд Туск и Дональд Трамп

Председатель Европейского совета Дональд Туск раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении ЕС. Американский лидер выступает против "единой и сильной Европы", заявил Туск, выступая в польской Лодзи в субботу, 10 ноября.

Контекст

Нынешняя американская администрация является первой в истории, которая относится к объединенной Европе без особенного "энтузиазма", и это "мягко сформулировано", указал далее европейский лидер.

По его словам, в своих обвинениях в адрес Трампа он основывается на фактах, а не на пропаганде. В частности, Туск напомнил об участии американского президента в июньском саммите G7 в канадском Квебеке. Трамп "практически собственной рукой" вычеркнул из итогового заявления саммита до сих пор всегда присутствовавший пассаж о том, что участники уважают порядок, базирующийся на принципах и ценностях "большой семерки", отметил глава Евросовета.

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    Автор: Марина Борисова


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