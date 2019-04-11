Глава делегации Украины: Возвращение РФ в ПАСЕ вызовет новый кризис

3 июня в Париже начнется заседание регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором должен быть утвержден доклад, предлагающий изменить регламент таким образом, чтобы в июне позволить делегации России в ПАСЕ на безусловных основаниях полноценно участвовать в работе ассамблеи. Последние годы делегация РФ не ездит в Страсбург в знак протеста против санкций, в частности, лишения ее права голоса, наложенных в апреле 2015 года из-за аннексии Крыма.

Конфликт Совета Европы и РФ может привести к тому, что уже в июле Россия перестанет быть членом СЕ. Чтобы избежать этого Комитет министров СЕ во время своего последнего заседания в Хельсинки призвал все органы организации гармонизировать свою деятельность и предоставить каждой стране право участвовать во всех ее уставных органах. Теперь ПАСЕ должна воплотить это решение на практике.

Несмотря на немалые усилия, приложенные для того, чтобы пообщаться с российскими депутатами и представителем РФ при Совете Европы, узнать позицию российской стороны так и не удалось. О том, что думают о предложенном механизме возвращения делегации Госдумы РФ в ПАСЕ в Киеве, DW рассказал глава украинской делегации в ассамблее, член регламентного комитета ПАСЕ Владимир Арьев.

Deutsche Welle: Господин Арьев, чего ожидает украинская сторона от заседания регламентного комитета ПАСЕ?

Владимир Арьев: Мы рассчитываем на то, что политическая целесообразность, которая сейчас доминирует в Совете Европы, не разрушит основы самой организации. Поскольку то, что сейчас происходит, на самом деле является нарушением принципов, выполнение которых СЕ требует от своих членов.

- Что вы имеете в виду?

Владимир Арьев

- Совет Европы остро критикует страны, вносящие изменения в законодательство во время избирательного процесса, которые могут повлиять на результаты выборов. В случае с ПАСЕ это делается для того, чтобы изменить внутренние правила перед выборами генерального секретаря СЕ. Ведь эти изменения готовятся и будут внесены на рассмотрение депутатов ПАСЕ за день до голосования за кандидатуру генсека. Это противоречит требованиям СЕ, которые она предъявляет к своим стран-членам в ходе мониторинга избирательного процесса.

- Дать России возможность голосовать за кандидатуру генсека - это лишь один нюанс этой истории. Другой заключается в том, что в июле заканчивается двухлетний срок невыплат Россией части ее финансового взноса в бюджет СЕ. И после этого кто-то должен принимать решение: или Совет Европы об исключении РФ, или Москва о выходе из организации ...

- Да, изменения регламента делаются для того, чтобы пойти навстречу Российской Федерации и не допустить ее выхода из СЕ. Я могу согласиться с опасениями правозащитников по поводу того, что в случае выхода России она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Это достаточно сильный аргумент.

Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага, по выполнению требований СЕ. Эти шаги могли проявиться в освобождении всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в аннексированом Крыму, способствовать освобождению военнопленных в оккупированном Донбассе. Можно было продемонстрировать готовность начать мирный процесс на востоке Украины, в частности, в вопросах введения миротворческого контингента на эти территории.

Но мы не видим ничего. И в этих условиях пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ. Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. Будет очень плохо, если СЕ продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то - потерпел поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был.

- Согласно данным сайта ПАСЕ, российской делегации в ассамблее сейчас не существует.

- Ее и не может существовать, потому что Россия не подала соответствующую заявку об участии в сессии ПАСЕ в январе, в начале года. Поэтому согласно существующему регламенту, она не имеет права участвовать в сессиях до января следующего года.

- Поэтому среди изменений, которые должен одобрить регламентный комитет, должны быть и те, которые дадут России право в срочном порядке сформировать делегацию и направить ее в Страсбург уже на июньскую сессию?

- Членам комитета разослали проект доклада. Мы считаем некоторые моменты в нем противоречивыми. Но пока я не могу ни комментировать, ни цитировать этот документ, потому что он является строго конфиденциальным и станет открытым только после заседания.

- Вы общаетесь с коллегами из других национальных делегаций. Как они восприняли политическое решение Комитета министров СЕ, дающее "зеленый свет" возвращению российской делегации, и настроены ли они поддержать изменения регламента?

- Среди национальных делегаций более или менее сплоченную, единодушную позицию имеют Украина, Грузия, Швеция, Польша. Они считают, что безусловного возвращения России в ПАСЕ быть не может. Позиции других делегаций разделились в зависимости от политических групп, личных убеждений депутатов.

На последнем заседании постоянного комитета ПАСЕ в Париже подавляющее большинство выступающих высказывались критически в отношении этих планов. Но однозначных выводов я делать не могу, так как много присутствующих просто промолчали. К июньской сессии ПАСЕ у нас еще есть месяц работы, разговоров, диалогов, встреч. В финале нам предстоит выйти на результат, который не оставил бы несправедливо обиженными жертв российской агрессии, и не позволил бы агрессору торжествовать.

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