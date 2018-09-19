Глава Греческой православной церкви в ФРГ заявил о самоизоляции РПЦ

Решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) прервать любые контакты со структурами, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата, является серьезным шагом к самоизоляции РПЦ. Об этом говорится в заявлении епископа Константинопольского патриархата, управляющего Германской митрополией митрополита Августина, предоставленном в распоряжение DW в четверг, 20 сентября. Глава Греческой православной церкви в ФРГ полагает, что решение "приостановить участие РПЦ во всех Епископских собраниях и богословских диалогах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата" означает выход Московского патриархата из богословских диалогов на межгосударственном и всемирном уровнях, а также и из других соответствующих форумов.

Августин сожалеет по поводу таких шагов РПЦ и их последствий для Германии, поскольку "православное сотрудничество в рамках Ассамблеи православных епископов в Германии (Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland) всегда складывалось плодотворно и гармонично".

Митрополит также заявил, что понимает позицию Украинской православной церкви Киевского патриархата, желающей получить независимость (автокефалию) от РПЦ и России - "страны, с которой Украина, как известно, находится более или менее в состоянии вооруженного конфликта". "В этой ситуации экуменический патриарх по должности вмешался и попытался не только решить этот острый вопрос церковной независимости, но и внести вклад в преодоление внутрицерковного раскола в Украине, возникшего там после распада Советского Союза", - отмечается в заявлении. При этом митрополит не видит в действиях Вселенского патриарха Варфоломея вмешательства в суверенные дела другой церкви.

Августин также выразил надежду на скорейшее преодоление трудностей, возникших во внутриправославных отношениях, напомнив слова известного немецкого политика Герберта Венера (Herbert Wehner): "Кто уходит, тот должен вернуться".

Решение Священного синода РПЦ

После решения Вселенского патриархата в Константинополе о назначении двух экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению УПЦ автокефалии, в РПЦ заявили о "вторжении на территорию Московского патриархата". Священный синод РПЦ на заседании 14 сентября решил "приостановить молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением". Кроме того, решено временно отказаться от "сослужения с иерархами Константинопольского патриархата" и приостановить участие РПЦ в мероприятиях, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата.

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