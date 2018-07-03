 Глава Верховного суда Польши отказалась уходить на пенсию | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2018

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Европа

Глава Верховного суда Польши отказалась уходить на пенсию

Новый закон позволяет досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда Польши. Малгожата Герсдорф считает его противоречащим конституции и вышла на работу после формального увольнения.

Акция протеста в Варшаве против судебной реформы, 3 июля 2018 года

Акция протеста в Варшаве против судебной реформы, 3 июля 2018 года

Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф сопротивляется принудительной отправке на пенсию согласно судебной реформе, вступившей в силу 3 июля. В среду, 4 июля, Герсдорф вышла на работу, как обычно, в 8.15 утра, хотя формально с полуночи стала пенсионеркой. 

Контекст

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Правила назначения судей в Польше нужно изменить, настаивает Совет Европы и Еврокомиссия. Но пока безуспешно. Между тем соответствующий закон вступает в силу 2 апреля. (30.03.2018)

"Мое присутствие здесь не имеет ничего общего с политикой. Я здесь, чтобы защищать правовое государство", - заявила Герсдорф в интервью польскому телевидению, стоя у здания суда в Варшаве в окружении противников реформы и оппозиционных политиков. Она полагает, что судебная реформа нарушает конституцию и поэтому не может вступить в силу. Герсдорф объявила о намерении продолжать работать до 2020 года, пока не истечет 6-летний срок ее полномочий согласно конституции.

Днем ранее у здания Верховного суда в Варшаве около 4000 человек вышли на акцию протеста против судебной реформы.

Еврокомиссия грозит Польше штрафом

Еврокомиссия 2 июля открыла новое расследование в отношении Польши из-за закона о Верховном суде. В Евросоюзе считают, что этот закон подрывает принцип независимости судебных органов. В распоряжении польских властей имеется месяц, чтобы ответить Еврокомиссии. Если реакции не последует, Брюссель может обратиться в Европейский суд с требованием наложить на Польшу штрафные меры.

Закон предусматривает досрочную отправку судей на пенсию по достижении 65 лет. Это может привести к отставке около 40 процентов действующих членов Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать верховных судей.

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    Автор: Элла Володина


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