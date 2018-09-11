Глава ведомства по охране конституции ФРГ оказался под шквалом критики

Главы трех оппозиционных фракций в бундестаге ФРГ раскритиковали руководителя Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). Они сделали это на совместной пресс-конференции в понедельник, 10 сентября. Поводом для критики стали высказывания Масена о ситуации в Хемнице, в частности, о видео травли иностранцев праворадикалами.

Две недели назад в саксонском Хемнице в драке был убит 35-летний гражданин Германии. По подозрению в совершении преступления задержаны двое мигрантов из Ирака и Сирии. Это спровоцировало массовые выступления праворадикалов и жителей города, недовольных миграционной политикой правительства ФРГ. Одновременно в Хемнице прошли многотысячные демонстрации против ксенофобии и правого радикализма.

Широкое возмущение общественности вызвало появившееся в соцсетях и растиражированное СМИ короткое видео, на котором видно, как на одной из улиц Хемница несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Достоверность этого сюжета и подверг публично сомнениям Ханс-Георг Масен. Он, в частности, заявил, что "подлинность видеозаписи не доказана", и речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице". Теперь же чиновник больше не оспаривает подлинность видео и утверждает, что его "неправильно поняли", сообщили ряд немецких СМИ со ссылкой на письмо Масена главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer).

Непрофессиональные действия правительства?

Оппозицию не устраивает то, что глава ведомства по охране конституции сделал громкое заявление еще до того, как была проверена подлинность видео. "Поведение господина Масена напоминает нам правых радикалов: сделать резкое заявление, а потом отказаться от своих слов", - подчеркнул сопредседатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt).

"Это свидетельствует о непрофессиональных действиях правительства", - заявил в свою очередь глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). К критике чиновника присоединились также представители Левой партии в парламенте. Теперь немецкая оппозиция ждет от Масена отчета в бундестаге, его выступление там ожидается в среду.

Руководителя Федерального ведомства по охране конституции подверг критике и глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус (Boris Pistorius). "Во времена так называемых фейковых новостей и теорий заговора задача главы ведомства - заботиться о ясности и достоверности высказываний, а не участвовать в спекуляциях", - отметил он.

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