 Глава ведомства по охране конституции ФРГ не верит в травлю в Хемнице | Новости из Германии о Германии | DW | 07.09.2018

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Германия

Глава ведомства по охране конституции ФРГ не верит в травлю в Хемнице

Ведомство не располагает "надежной информацией" о том, что правые радикалы в Хемнице действительно преследовали иностранцев, заявил Ханс-Георг Масен. Его высказывание вызвало резкую критику.

Правые радикалы на демонстрации в Хемнице

Правые радикалы на демонстрации в Хемнице

Федеральное ведомство по охране конституции Германии не располагает надежной информацией о том, что во время митингов правых радикалов в Хемнице имела место травля против иностранцев. Об этом заявил в интервью газете Bild в пятницу, 7 сентября, глава ведомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen).

Комментируя видеоролик, на котором якобы изображены сцены преследования иностранцев в Хемнице, Масен заявил, что подлинность этой видеозаписи не доказана. "Есть веские причины говорить, что речь идет о целенаправленной дезинформации, чтобы по возможности отвлечь общественность от убийства в Хемнице", - отметил он.

Эти высказывания главы спецслужбы вызвали резкую критику у целого ряда политиков ФРГ. "Мы видели, как люди на улице показывали "гитлеровское приветствие". У нас есть государственная монополия на насилие, и, честно говоря, защищать ее - это задача в том числе главы ведомства по охране конституции", - подчеркнул заместитель председателя бундестага, социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann).

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Глава земельной группы ХСС в германском бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) в свою очередь выступил на стороне Ханса-Георга Масена. Его задача состоит в том, чтобы информировать общественность о фактах, которыми располагает его ведомство, отметил Добриндт. "Абсолютно неправильно критиковать Масена с одной стороны, а с другой - без критики принимать на веру какие-то видео из интернета", - подчеркнул политик.

Что происходит в Хемнице

26 августа в Хемнице был убит в драке 35-летний мужчина, полиция задержала двух подозреваемых, которые запрашивали в Германии статус беженца. Еще один человек находится в розыске.

В связи с преступлением в городе проходили митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. В их ходе имели место столкновения с полицией, иногда акции перерастали в массовые беспорядки.

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    Автор: Ирина Филатова


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