 Глава бундестага призвал бороться с антисемитизмом в ответ на обращение Игоря Левита | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2019

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Германия

Глава бундестага призвал бороться с антисемитизмом в ответ на обращение Игоря Левита

"Каждый должен давать энергичный отпор малейшему намеку ненависти к евреям", - заявил Вольфганг Шойбле. Так он отреагировал на комментарий пианиста из России Игоря Левита, которому угрожали убийством.

Пианист Игорь Левит (фото из архива)

Пианист Игорь Левит (фото из архива)

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал граждан Германии бороться с антисемитизмом. "Каждый должен давать энергичный отпор малейшему намеку на ненависть к евреям", - заявил политик в интервью изданию Der Tagesspiegel в воскресенье, 29 декабря. Так Шойбле отреагировал на сообщение о полученной угрозе убийства немецкого пианиста Игоря Левита (Igor Levit), эмигрировавшего из России. "Этому должен быть положен конец, уж тем более в 2020 году, в 75-ю годовщину освобождения Освенцима", - подчеркнул глава немецкого парламента.

Игорь Левит - пианист и борец с антисемитизмом

Ранее в тот же день, 29 декабря, в Der Tagesspiegel вышел гостевой комментарий Игоря Левита. Музыкант написал, что в середине ноября получил по электронной почте письмо, в котором ему угрожали публичным убийством перед запланированным концертом в одном из городов на юге Германии. Несмотря на угрозы, Левит отыграл концерт, однако на мероприятии были усилены меры безопасности.

Контекст

Там, где Израиль критикуют в порядке моральной поддержки организаций вроде "Хамаса", оговорки не спасают: сочувствующий террористу-самоубийце в начале 21 века принял бы и машину массового уничтожения середины 20-го. (21.06.2003)

Задержанный после стрельбы в Галле Штефан Б. сознался в преступлении и заявил, что совершил его по правоэкстремистским и антисемитским мотивам. (11.10.2019)

Расизм, антисемитизм и правоэкстремистский террор все еще систематически недооценивают в Германии, предостерегает Игорь Левит в своей авторской колонке. Страна переживает "масштабное смещение норм". Наша демократия уже не будет той же, "если мы допустим, чтобы антисемитизм, расизм и женоненавистничество продолжили укореняться", пишет пианист. Он критикует недостаток персонала в структурах, занимающихся расследованиями правоэкстремистских преступлений, отсутствие приоритета при расследовании антисемитских и расистских оскорблений, недостаточные меры против угроз и языка ненависти в соцсетях в отношении меньшинств. 

Игорь Левит родился в Нижнем Новгороде в 1987 году. Его семья эмигрировала в Ганновер, когда ему было восемь лет. Левит - лауреат многочисленных международных конкурсов, его называют одним из наиболее выдающихся пианистов своего поколения.

Рост антисемитизма в Германии

В Германии в последние годы увеличилось количество преступлений на почве антисемитизма. В 2018 году Федеральное ведомство по уголовным делам зафиксировало 1799 нападений на евреев и еврейские учреждения. По оценке главы ведомства Хольгера Мюнха (Holger Münch), в 2019 году это число должно вырасти. Самым крупным нападением в этом году стал теракт в Галле в октябре. При нападении на синагогу были застрелены два человека - проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина в располагающейся неподалеку кебабной. Перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.

Позднее подозреваемый был задержан, им оказался 27-летний Штефан Б., который вскоре сознался в совершении преступления, а также признал его правоэкстремистские и антисемитские мотивы. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении.

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  • Семен Бычков

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    Автор: Дарья Брянцева


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