Глава бундестага призвал бороться с антисемитизмом в ответ на обращение Игоря Левита

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал граждан Германии бороться с антисемитизмом. "Каждый должен давать энергичный отпор малейшему намеку на ненависть к евреям", - заявил политик в интервью изданию Der Tagesspiegel в воскресенье, 29 декабря. Так Шойбле отреагировал на сообщение о полученной угрозе убийства немецкого пианиста Игоря Левита (Igor Levit), эмигрировавшего из России. "Этому должен быть положен конец, уж тем более в 2020 году, в 75-ю годовщину освобождения Освенцима", - подчеркнул глава немецкого парламента.

Игорь Левит - пианист и борец с антисемитизмом

Ранее в тот же день, 29 декабря, в Der Tagesspiegel вышел гостевой комментарий Игоря Левита. Музыкант написал, что в середине ноября получил по электронной почте письмо, в котором ему угрожали публичным убийством перед запланированным концертом в одном из городов на юге Германии. Несмотря на угрозы, Левит отыграл концерт, однако на мероприятии были усилены меры безопасности.

Расизм, антисемитизм и правоэкстремистский террор все еще систематически недооценивают в Германии, предостерегает Игорь Левит в своей авторской колонке. Страна переживает "масштабное смещение норм". Наша демократия уже не будет той же, "если мы допустим, чтобы антисемитизм, расизм и женоненавистничество продолжили укореняться", пишет пианист. Он критикует недостаток персонала в структурах, занимающихся расследованиями правоэкстремистских преступлений, отсутствие приоритета при расследовании антисемитских и расистских оскорблений, недостаточные меры против угроз и языка ненависти в соцсетях в отношении меньшинств.

Игорь Левит родился в Нижнем Новгороде в 1987 году. Его семья эмигрировала в Ганновер, когда ему было восемь лет. Левит - лауреат многочисленных международных конкурсов, его называют одним из наиболее выдающихся пианистов своего поколения.

Рост антисемитизма в Германии

В Германии в последние годы увеличилось количество преступлений на почве антисемитизма. В 2018 году Федеральное ведомство по уголовным делам зафиксировало 1799 нападений на евреев и еврейские учреждения. По оценке главы ведомства Хольгера Мюнха (Holger Münch), в 2019 году это число должно вырасти. Самым крупным нападением в этом году стал теракт в Галле в октябре. При нападении на синагогу были застрелены два человека - проходившая мимо синагоги 40-летняя женщина и 20-летний мужчина в располагающейся неподалеку кебабной. Перед этим злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард.

Позднее подозреваемый был задержан, им оказался 27-летний Штефан Б., который вскоре сознался в совершении преступления, а также признал его правоэкстремистские и антисемитские мотивы. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении.

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