 Глава болгарского движения ″Русофилы″ обвиняется в шпионаже в пользу РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 10.09.2019

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Европа

Глава болгарского движения "Русофилы" обвиняется в шпионаже в пользу РФ

Прокуратура Болгарии обвиняет председателя общества "Русофилы" Николая Малинова в подготовке мер, призванных отдалить Болгарию от Запада и сблизить с Россией.

Председатель болгарского движения Русофилы Николай Малинов (фото из архива)

Председатель болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов (фото из архива)

Прокуратура Болгарии во вторник, 10 сентября, предъявила председателю движения "Русофилы" Николаю Малинову обвинения в шпионаже в пользу России. По информации следователей, Малинов намеревался создать в стране условия для того, чтобы Болгария отвернулась от стран Запада и начала ориентироваться на Россию. Накануне вечером Малинова задержали по подозрению в этом преступлении, за которое ему грозит до 15 лет лишения свободы, однако во вторник, после внесения залога в размере 50 тысяч левов (около 28 тысяч долларов США), он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Утром 9 сентября по тому же обвинению в своем доме был задержан один из секретарей движения "Русофилы", бывший главный редактор болгарской газеты "Дума" Юрий Борисов.

"Николай Малинов обвиняется в том, что он находился на службе иностранных организаций и работал на них в качестве шпиона", - заявил во вторник заместитель главного прокурора Болгарии Иван Гешев. По его словам, Малинов работал на Российский институт стратегичеcких исследований (РИСИ), а также с 2010 года - на российскую негосударственную организацию "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и передавал этим организациям данные о болгарской внешней политике.

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Меры по созданию позитивного образа РФ в Болгарии

По информации прокуратуры, в ее распоряжении оказался подготовленный Малиновым документ на русском языке, в котором говорилось о "необходимости новой геополитической ориентации Болгарии". В нем шла речь о планах по созданию интернет-сайтов, телеканала, влиятельного аналитического центра и политической партии, усилия которых должны были быть направлены на то, чтобы создать у граждан Болгарии позитивный образ России, основанный на общих славянских традициях и православной культуре. При этом прокуратура не уточнила, когда именно был подготовлен этот документ.

По данным следствия, Малинов регулярно совершал поездки в Россию, где встречался с влиятельным финансистом, возглавляющим общество "Двуглавый орел", Константином Малофеевым и ветераном Службы внешней разведки РФ Леонидом Решетниковым, который ранее руководил РИСИ и сегодня является заместителем председателя общества "Двуглавый орел".

Как сообщил глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров, в ходе расследования также была выявлена схема отмывания денег, которые направлялись на финансирование мероприятий, угрожающих национальной безопасности Болгарии.

Болгарское движение "Русофилы"

Движение "Русофилы" было создано в Болгарии в 2003 году. Оно позиционирует себя как гражданскую неправительственную организацию, "основная цель которой состоит в том, чтобы развивать дружбу и сотрудничество между Болгарией и Россией на основе исторических традиций, православия и славянства".

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Николая Малинова орденом Дружбы "за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".

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    Автор: Наталия Королева


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Сайт общества "Двуглавый орел"

Сайт общества "Двуглавый орел"

Биография заместителя главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Биография заместителя главного прокурора Болгарии Ивана Гешева

Сайт Российского института стратегиеских исследований

Сайт Российского института стратегиеских исследований

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