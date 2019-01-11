 Глава антидопингового агентства США Тайгарт раскритиковал главу МОК из-за России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2019

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Мир

Глава антидопингового агентства США Тайгарт раскритиковал главу МОК из-за России

Глава USADA Трэвис Тайгарт выразил недовольство политикой главы МОК Томаса Баха в отношении России. Он считает, что олимпийское движение срочно нуждается в новых лидерах.

Глава USADA Трэвис Тайгарт

Глава USADA Трэвис Тайгарт

Глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт резко раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach) за его политику в отношении России. "Когда появились обвинения против России, президент МОК проповедовал нулевую терпимость и суровые последствия. Но вот прошло четыре года, и нет никаких серьезных последствий и нулевой терпимости", - констатировал Тайгарт в интервью британскому телеканалу ITV, обнародованном в субботу, 12 января.

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Руководитель USADA обвинил Баха и президента Всемирного антидопингового агентства WADA Крэйга Риди в отсутствии чутья. "Олимпийское движение насущнее, чем когда-либо нуждается во вдохновляющих лидерах, возвышающихся над рутинной политикой", - считает он.

Тайгарт вновь призвал WADA принять жесткие меры против России, подозреваемой в реализации государственной программы применения допинга в спорте. "Нельзя совершить налет на банк, быть при этом пойманным, а потом просто сказать: "Я больше не будут грабить банки", - пояснил глава USADA.

МОК в ответ на допинговый скандал вокруг России отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, но многим российским спортсменам все же разрешили участвовать в состязаниях как "олимпийским атлетам из России". Вскоре после Олимпиады все санкции МОК против России закончились.

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    Автор: Владимир Дорохов


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