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Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.
В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.
В Германии опубликованы дневники, которые вел в 1930-е годы один из активистов "гитлерюгенда" - молодежной организации нацистской партии. Они помогают понять механизм самообмана.
Они бунтовали против родителей, мечтали о единстве с природой, мире и свободе - и добровольно отправились на войну. История немецких молодежных движений ХХ века полна противоречий.
Молодежные группы выступали против буржуазного общества и стремились к близости к природе. В числе "наследников" движения - как гитлерюгенд, так и гэдээровский комсомол.
Чем дольше шла война, тем больше "детям Гитлера" приходилось заменять в промышленности и сельском хозяйстве ушедших на войну мужчин. Веселая походная жизнь, туристическая романтика и песни у костров закончились.
Членство в "гитлерюгенде" формально не было обязательным. Но без него об учебе в вузе или военном училище и думать было нечего. "Гитлерюгенд" был распущен союзниками сразу после разгрома Германии.
Своим стремительным взлетом Бальдур фон Ширах был обязан не только восторженному и искреннему преклонению перед Гитлером, которое льстило фюреру. Он показал себя неутомимым организатором, умевшим увлечь молодежь.
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