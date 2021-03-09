"Гитлерюгенд": Бальдур фон Ширах - человек, укравший детство

Членство в "гитлерюгенде" формально не было обязательным. Но без него об учебе в вузе или военном училище и думать было нечего. "Гитлерюгенд" был распущен союзниками сразу после разгрома Германии.