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Гитлерюгенд

ARCHIV - Datum unbekannt, Ort unbekannt: Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» an der Münchner Universität wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. (zu dpa-Themenpaket zum 75. Todestag der Geschwister Scholl vom 21.02.2018) Foto: -/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами 09.03.2021

Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.

Ankunft v.Berliner Kindern in Posen 1940 Nationalsozialismus: Kinderlandverschickung. - Ankunft von Berliner Kinder in der Stadt Posen (Warthegau).- Foto, 16.10.1940. |

Где и как Гитлер воспитывал будущих нацистов 08.10.2020

В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.
Eine Gruppe Berliner Pimpfe vor ihrer Abreise zum Reichstag der NSDAP in Nürnberg 1938. Pimpf war seit 1934 die offizielle Bezeichnung des Jungvolks, der 10-14jährigen in der Hitlerjugend.

С восторгом за вождем: дневники ветерана "гитлерюгенда" 22.05.2017

В Германии опубликованы дневники, которые вел в 1930-е годы один из активистов "гитлерюгенда" - молодежной организации нацистской партии. Они помогают понять механизм самообмана.
Aufbruch der Jugend. Deutsche Jugendbewegung (Ausstellung): Höger, Wandervögel, 1916; Copyright: Hamburger Kunsthalle***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Между свободой и заблуждением: молодежные движения в Германии 29.10.2013

Они бунтовали против родителей, мечтали о единстве с природой, мире и свободе - и добровольно отправились на войну. История немецких молодежных движений ХХ века полна противоречий.
Aufbruch der Jugend Deutsche Jugendbewegung zwischen Selbstbestimmung und Verführung 26. September 2013 – 19. Januar 2014 Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 16 Knabe aus der Deutschen Jungenschaft mit Fahnen, um 1930 aus dem Fotoalbum von „Piotr“ Fulle, um 1935 Halbleder; Leder, Pappe, Karton, Papier, Transparentpapier 30 x 24,5 cm Dorweiler, Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V., Archiv

Выставка в Нюрнберге рассказывает о молодежном движении начала XX века 26.09.2013

Молодежные группы выступали против буржуазного общества и стремились к близости к природе. В числе "наследников" движения - как гитлерюгенд, так и гэдээровский комсомол.
Eine der letzten Aufnahmen von Adolf Hitler vom 20. April 1945, seinem Geburtstag, zeigt ihn bei der Auszeichnung von Mitgliedern der Berliner Hitler-Jugend, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Volkssturmeinheiten zusammengefaßt wurden.

"Дети Гитлера" - книга о недетском времени 15.04.2011

Чем дольше шла война, тем больше "детям Гитлера" приходилось заменять в промышленности и сельском хозяйстве ушедших на войну мужчин. Веселая походная жизнь, туристическая романтика и песни у костров закончились.
Baldur von Schirach, one time Nazi youth movement leader in the German Third Reich, is photographed in a hotel in Berlin, Germany on Oct. 1, 1966. He was released from Spandau prison where he served 20 years after being convicted by the 1946 Nuremberg War Crimes Tribunal. Von Schirach admitted during the trials that he had been appointed Gauleiter, district leader of Vienna to drive the Austrian Jews and Czechoslovaks out of Vienna during World War II. (AP Photo/Erdustru)

"Гитлерюгенд": Бальдур фон Ширах - человек, укравший детство 10.08.2010

Членство в "гитлерюгенде" формально не было обязательным. Но без него об учебе в вузе или военном училище и думать было нечего. "Гитлерюгенд" был распущен союзниками сразу после разгрома Германии.
Der deutsche Politiker (NSDAP) Baldur von Schirach, aufgenommen in der Zeit des Nationalsozialismus. Der frühere Reichsjugendführer und Statthalter Hitlers in Wien von Schirach wurde 1946 im Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-Prozeß zu 20 Jahren Haft verurteilt. Am 30. September 1966 wurde er aus dem Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau entlassen. Baldur von Schirach wurde am 9. Mai 1907 in Berlin geboren und starb am 8. August 1974 in Kröv/Mosel.

Бальдур фон Ширах - знаменосец "гитлерюгенда": восхождение к власти 10.08.2010

Своим стремительным взлетом Бальдур фон Ширах был обязан не только восторженному и искреннему преклонению перед Гитлером, которое льстило фюреру. Он показал себя неутомимым организатором, умевшим увлечь молодежь.