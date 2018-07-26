Гиперинфляция в Венесуэле: когда хлеб стоит больше миллиона

В Венесуэле объявлено о крупной деноминации национальной валюты - от курса боливара "отрежут" целых пять нулей. А сам боливар привяжут к венесуэльской криптовалюте Petro. Однако факта гиперинфляции в стране это не отменяет. О ее причинах DW рассказывает венесуэльский экономист, философ и политолог Пабло Рафаэль Гонсалес. В начале 1990-х годов он работал советником в парламенте страны и помощником его председателя.

DW: Гиперинфляция - это признание государства в собственном банкротстве. То, что можно было в Венесуэле купить на один местный боливар 1 января 2018 года, 31 декабря того же года будет стоит миллион боливаров. Что является причиной такогоневероятногоростаинфляции?

Пабло Рафаэль Гонсалес: Введенный правительством Венесуэлы валютный контроль, который закрепил все цены на уровне единожды проведенной оценки. Это привело к краху, который мы сейчас видим. Сейчас в Венесуэле за 1 доллар дают 2,5 миллиона боливаров. Это в 17 раз больше, чем официальный обменный курс. Однако отмена жесткого валютного контроля для правительства полностью неприемлема.

- В чем проявляется инфляция для жителей Венесуэлы?

- Месячная зарплата в Венесуэле составляет 5,5 миллиона боливаров. Килограмм мяса стоит 10 миллионов. Минимальная цена на хлеб на острове Маргарита (крупнейший венесуэльский остров. - Ред.) - 1 миллион 400 тысяч боливаров. Астрономические цены в Венесуэле лишены всяческой логики. Более половины работников в стране, получающие минимальную зарплату, едва ли могут на нее существовать.

- Почему правительство так держится за свою валютную политику?

- Правительство утверждает, что контроль нацелен на предотвращение оттока валюты из страны. Но происходит обратное. Валюта исчезает, а люди нищают.

- Предыдущий президент страны Уго Чавес сразу после вступления вдолжность экспроприировал зарубежные и национальные частные компании, чтобы они, по его словам, начали работать для народа. Чтоизэтоговышло?

- Экспроприация предприятий - еще одна причина нынешнего краха. Сегодня Венесуэла почти ничего не производит - ни сельхозпродукцию, ни промышленные товары. Венесуэла живет в абсурдном мире. Правительство экспроприирует цементную индустрию - у нас нет цемента, правительство экспроприирует кофейную отрасль - у нас нет кофе, правительство экспроприирует сахарные заводы - у нас нет сахара.

- Какобстоятделас продовольственным снабжением?

- Это еще один абсурд в повседневной жизни венесуэльцев. Без правительственных продуктовых корзин CLAP, которые состоят из основных продуктов питания, многие люди не могли бы питаться в достаточной степени. CLAP - это сокращенно "Местный комитет по обеспечению продуктами". Чтобы получать эти наборы, необходимо обладать введенным правительством Мадуро идентификационным "документом отечества" (Carnet de la Patria).

- У вас есть предложения по выходу из кризиса. Каконивыглядят?

- Я предложил ввести новую валюту, которая была бы по ценности равной доллару - как ранее поступили Бразилия и Аргентина. Помимо новой валюты, которая была бы защищена золотом и частью нефтяного запаса, нужно восстановить свободу валютной торговли. Но без политических изменений в стране будет невозможно преодолеть нынешний кризис.

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