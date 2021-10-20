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Гимн Германии

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Leipzig-Gohlis (Sachsen), Deutschland. Schillerhaus, um 1895. Das Schillerhaus ist ein ehemaliges Bauernhaus im Leipziger Stadtteil Gohlis. Im Obergeschoss des Hauses lebte Friedrich Schiller im Sommer 1785. Fotografie von Hermann Vogel, 18241904.

Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото) 20.10.2021

В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
July 27, 2021, Tokyo, Kanto, Japan: Team Russia celebrates coming in first and winning the gold medal during the exciting women s gymnastics final at the 2020 Tokyo Olympics at Ariake Gymnastics Center in Tokyo, Japan. Tokyo Japan - ZUMAm163 20210727_znp_m163_009 Copyright: xJoexMcNallyx

Спортсмены из РФ завоевали на Олимпиаде в Токио шесть медалей за день 27.07.2021

Первыми стали российские гимнастки в командном многоборье, пловец Евгений Рылов и тхэквондист Владислав Ларин. Сборная по конному спорту и байдарочница Рикарда Функ принесли "золото" Германии.
ausgetrockneter Seeboden im Gebiet des Aralsees, Usbekistan, Karakalpakstan, Aralsee | Aral Lake, sea bed dried up, Uzbekistan, Karakalpakstan, Aralsee picture alliance / blickwinkel/G. Pohl

Как гимназист заставил правительство ФРГ климат оберегать 12.05.2021

Конституционный суд Германии поддержал молодых истцов и обязал правительство страны предпринять больше усилий по сокращению эмиссии СО2. Новый законопроект был разработан в рекордные сроки.
Правительство Германии соболезнует близким жертв стрельбы в Казани

Правительство Германии соболезнует близким жертв стрельбы в Казани 12.05.2021

Пресс-секретарь правительства ФРГ назвал нападение на гимназию №175 в Казани "ужасным актом насилия".

Roman Konanchuk, dem deutschen Meister in pole dance. Aufgenommen in Berlin am 17.10.2020 Copyright: Vladimir Esipov, DW Stichworte: pole dance, Konanchuk, Berlin

Танцы на шесте: как украинец стал чемпионом Германии 21.10.2020

То, что вытворяет гимнаст из Киевской области на шесте, простому смертному не повторить. Наш корреспондент в Берлине убедился в этом лично.

dpatopbilder - 23.06.2020, Berlin: Auf dem Sportplatz des Rheingau-Gymnasiums versammeln sich die diesjährigen Abiturienten mit ihren Angehörigen für die Vergabe ihrer Zeugnisse. Dafür werden hier die geltenden Corona-Abstandsregeln eingehalten. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине вручили аттестаты зрелости - на футбольном поле (фото) 24.06.2020

Один из самых запоминающихся дней в жизни для выпускников немецких школ в этом году проходит не так, как обычно. Но экзамены они сдали и теперь получают аттестаты.

28.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Neustrelitz: Hans-Herbert Larisch, Lehrer am Gymnasium Carolinum in Neustrelitz, gibt Matheunterricht an einem Bildschirm. Seine Schüler arbeiten im Unterricht mit iPads. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Эксперимент в немецкой школе: сдал тест на коронавирус - иди учиться 18.05.2020

Немецкая гимназия регулярно тестирует учеников на коронавирус. Поможет ли это вернуться к обычным занятиям? Рассказываем об уникальном эксперименте в Мекленбурге - Передней Померании.
28.01.2020, Berlin: Reuven Rivlin (l), Staatspräsident von Israel, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen beim Besuch des Jüdischen Gymnasiums Moses Mendelssohn mit Schülern. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президенты ФРГ и Израиля заявили о необходимости не допустить повторения Холокоста 28.01.2020

Германия и Израиль должны придерживаться единой позиции в вопросе защиты демократии и прав человека, уверены Штайнмайер и Ривлин. Политики посетили еврейскую гимназию в Берлине.

Anfang März 1995 ist in Wittenberg erstmals das Modell von Friedensreich Hundertwasser vorgestellt worden, das der Wiener Künstler für die Umgestaltung des in Plattenbauweise errichteten Martin-Luther-Gymnasiums in Wittenberg geschaffen hatte. Am Montag (16.9.) wird in der Lutherstadt offiziell die Projektverbeinbarung über die Umgestaltung der Schule unterzeichnet. Die Kosten des Umbaus und der nötigen Sanierung belaufen sich auf 9,8 Millionen Mark. Seinen Entwurf hatte Hundertwasser honorarfrei zur Verfügung zugestellt. dpa - Archivbild vom 2. 3. 95 - COLORplus - |

Самая необычная школа Германии - без прямых углов 02.09.2019

Такой школы больше нет нигде в мире: здесь нет симметрии и прямых углов! Гимназисты из Виттенберга перестроили здание с помощью знаменитого архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
DEUTSCHLAND, Bonn, 19.10.2010 Kind mit Laptop. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как немецкий гимназист оказался хакером, похитившим личные данные 08.01.2019

В краже личных данных сотен известных немцев обвиняется 20-летний гимназист из Гессена. До окончания следствия его отпустили домой. DW - с подробностями.
Vier rote Kerzen brennen am 23.12.2012 auf einem Adventskranz in Berlin . Foto: Jens Kalaene/dpa

Как родилась главная рождественская песня 25.12.2018

В Германии Рождество невозможно представить себе без елки, праздничных ярмарок и песни "Тихая ночь, святая ночь..." Этому своеобразному гимну Рождества исполнилось 200 лет.
ARCHIV - Eine Schülerin der fünften Klasse am Friedrich-Dessauer-Gymnasium (FDG) in Aschaffenburg (Bayern) hebt am 19.07.2017 im Unterricht den Finger. Wachsende Schülerzahlen, andauernder Lehrermangel und Integration von Flüchtlinge: An Herausforderungen mangelt es auch im Freistaat in Sachen Bildung ganz und gar nicht. (zu dpa Spaenle: Unterrichtsgarantie ist politisch unverantwortlich vom 02.01.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Школьники устроили акцию солидарности с учителем-гомосексуалом 28.09.2018

В немецкой гимназии уволили учителя, когда выяснилось, что мужчина собирается заключить брак со своим партнером. На защиту преподавателя встали ученики и коллеги: они устроили яркую акцию против гомофобии.
+++ Bildergalerie Das bringt der August +++ group of young people happily and closely hugging skyline

В Германии сокращается число подростков 09.08.2018

Согласно статистике, в 2017 году самостоятельный заработок имели 320 тысячи немецких подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Это почти на 100 тысяч меньше, чем в 2006 году.
***Archivbild*** DEUTSCHLAND, GERMERSHEIM, 16.02.2001, Text des Deutschlandliedes auf einer Wand, vorne leere Stühle, während Besuch von Rudolf SCHARPING, zum feierlichen Gelöbnis in Germersheim. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Штайнмайер выступил против гендерно нейтральных формулировок в гимне ФРГ 07.03.2018

Немецкие политики, включая президента Германии, канцлера ФРГ и премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг, критикуют предложение Кристин Розе-Меринг по изменению текста гимна.

***Archivbild*** DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 23.02.2015: Deutscher Bundestag, Gemeinsame Anhörung des Rechts- und des Familienausschusses zum Gesetzentwurf zur Frauenquote. Geladen als Sachverständige: Kristin Rose-Möhring, Gleichstellungsbeauftragte des Familienministeriums. DEU Germany Germany Berlin 23 02 2015 German Bundestag Common Hearing the right and the to Bill to Women loaded as Experts Kristin Rose Möhring Equal Opportunities Commissioner the

В ФРГ предлагают сделать гимн страны гендерно нейтральным 05.03.2018

Кристин Розе-Меринг призывает заменить слово "отечество" на "родина", а слово "братски" на "отважно" в гимне Германии.
Russischer Schüler Nikolaj Dejatnitschenko hält anläßlig des Volkstrauertages eine Rede im deutschen Bundestag.

Эхо доклада российского школьника в бундестаге докатилось из Москвы до Берлина 20.12.2017

Правительство Германии считает "необузданной" реакцию в России на доклад гимназиста из Нового Уренгоя в бундестаге. А немецкий фонд имени Эберта тут вообще ни при чем. Все подробности у DW.
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