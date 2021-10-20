Гимн Германии

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Первыми стали российские гимнастки в командном многоборье, пловец Евгений Рылов и тхэквондист Владислав Ларин. Сборная по конному спорту и байдарочница Рикарда Функ принесли "золото" Германии.
Конституционный суд Германии поддержал молодых истцов и обязал правительство страны предпринять больше усилий по сокращению эмиссии СО2. Новый законопроект был разработан в рекордные сроки.
Пресс-секретарь правительства ФРГ назвал нападение на гимназию №175 в Казани "ужасным актом насилия".
То, что вытворяет гимнаст из Киевской области на шесте, простому смертному не повторить. Наш корреспондент в Берлине убедился в этом лично.
Один из самых запоминающихся дней в жизни для выпускников немецких школ в этом году проходит не так, как обычно. Но экзамены они сдали и теперь получают аттестаты.
Немецкая гимназия регулярно тестирует учеников на коронавирус. Поможет ли это вернуться к обычным занятиям? Рассказываем об уникальном эксперименте в Мекленбурге - Передней Померании.
Германия и Израиль должны придерживаться единой позиции в вопросе защиты демократии и прав человека, уверены Штайнмайер и Ривлин. Политики посетили еврейскую гимназию в Берлине.
Такой школы больше нет нигде в мире: здесь нет симметрии и прямых углов! Гимназисты из Виттенберга перестроили здание с помощью знаменитого архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.
В краже личных данных сотен известных немцев обвиняется 20-летний гимназист из Гессена. До окончания следствия его отпустили домой. DW - с подробностями.
В Германии Рождество невозможно представить себе без елки, праздничных ярмарок и песни "Тихая ночь, святая ночь..." Этому своеобразному гимну Рождества исполнилось 200 лет.
В немецкой гимназии уволили учителя, когда выяснилось, что мужчина собирается заключить брак со своим партнером. На защиту преподавателя встали ученики и коллеги: они устроили яркую акцию против гомофобии.
Согласно статистике, в 2017 году самостоятельный заработок имели 320 тысячи немецких подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Это почти на 100 тысяч меньше, чем в 2006 году.
Немецкие политики, включая президента Германии, канцлера ФРГ и премьер-министра федеральной земли Баден-Вюртемберг, критикуют предложение Кристин Розе-Меринг по изменению текста гимна.
Кристин Розе-Меринг призывает заменить слово "отечество" на "родина", а слово "братски" на "отважно" в гимне Германии.
Правительство Германии считает "необузданной" реакцию в России на доклад гимназиста из Нового Уренгоя в бундестаге. А немецкий фонд имени Эберта тут вообще ни при чем. Все подробности у DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact