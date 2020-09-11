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Гималаи

08.09.2020 *** An Indian Air Force Hercules military transport plane prepares to land at an airbase in Leh, the joint capital of the union territory of Ladakh bordering China, on September 8, 2020. - China on September 8 said its troops were forced to take countermeasures after Indian soldiers crossed their tense Himalayan border and opened fire. The relationship between the two nuclear-armed neighbours has deteriorated since a clash in the Ladakh region on June 15 in which 20 Indian troops were killed. (Photo by Mohd Arhaan ARCHER / AFP)

КНР и Индия договорились о разведении войск на линии контроля в Гималаях 11.09.2020

После недавней вспышки напряженности переговоры глав МИД Китая и Индии прошли в Москве.

16.09.2019, Niedersachsen, Hagenburg: Landwirt Henning Bothe steht auf seinem Feld und erntet Goji-Beeren. Die Gojibeere enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. Nicht umsonst zählt die exotische Frucht zum sogenannten Superfood. Der Hof Hagenburg am Steinhuder Meer ist einer der wenigen Betriebe in Deutschland, der die Beere anbaut. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Тибетский суперфуд: в Германии собирают урожай ягод годжи (фото) 23.09.2019

Родиной этих полезных для здоровья ягод являются Тибет и Гималаи, а лекарственные свойства - очень разнообразны.
Sel rose de l'Himalaya © FOOD-pictures #35830605 Rosa Salz ist ein einzigartiges, außergewöhnlich reines Salz. Es entstand vor über 300 Millionen Jahren und kommt in Sedimentgestein vor, das einst von einem riesigen, prähistorischen Ozean nahe dem Gebiet des heutigen Himalaya-Gebietes bedeckt wurde.

Супермаркет не советует покупать "гималайскую соль". В своем же магазине 16.03.2019

В объявлении, размещенном рядом с упаковками "гималайской соли", говорится, что рассказы о ее полезных свойствах - хитрый маркетинговый ход для вытряхивания денег из кошельков потребителей.

Indian people helping to rescue injured after a private school bus falls into a deep gorge in Nurpur, Kangra district, on April 9, 2018. At least 30 people, including 27 children, were killed on April 9 in northern India's Himachal Pradesh state when a schoolbus plunged off a cliff, police said. / AFP PHOTO / - (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

В Индии в результате ДТП погибли 27 детей 09.04.2018

В западной части Гималаев школьный автобус сорвался с горной дороги в овраг глубиной 90 метров. 12 детей доставлены в больницу, большинство из них - в критическом состоянии.
Swiss climber Ueli Steck poses in Sigoyer, in the Hautes-Alpes department of southeastern France, on August 13, 2015. Steck announced on August 12 that he had completed the ascent of 82 Alpine peaks of over 4,000 meters in 62 days after having climbed the Barre des Ecrins mountain in the French Alps. Stecks goal was to connect all 82 summits in less than 80 days and his expedition took him through the Swiss, French and Italian Alps without using any motorized means. AFP PHOTO / JEAN-PIERRE CLATOT (Photo credit should read JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/Getty Images)

В Гималаях разбился легендарный швейцарский альпинист 30.04.2017

Альпинист Ули Штек, известный также как "швейцарская машина", разбился, сорвавшись со скалы при восхождении в Гималаях. Он готовился к рекордному покорению Эвереста.

Российский альпинист установил новый мировой рекорд 26.10.2016

Валерий Розов совершил прыжок с высоты 7700 метров над уровнем моря.
12.5.2015 *** A U.S. rescue team member walks above debris in search for survivors after the earthquake in Kathmandu May 12, 2015. A fresh 7.3-magnitude earthquake struck Nepal on Tuesday, killing more than two dozen people in the Himalayan country and neighboring states, as many buildings already weakened by a much bigger quake last month were brought down. The earthquake was centered 68 kilometers (42 miles) west of the town of Namche Bazaar, close to Mount Everest and the border with Tibet, the U.S. Geological Survey said. It could be felt as far away as northern India and Bangladesh. REUTERS/Navesh Chitrakar

Число жертв новых землетрясений в Гималаях превысило 80 человек 13.05.2015

Почти две тысячи человек получили ранения в результате крупнейших афтершоков после непальского землетрясения 25 апреля. Сообщается о жертвах и разрушениях в Непале, Индии и Тибете.
mountain hiking © Pavol Kmeto - Fotolia.com Fotolia 2937798

Немецкий субботник на Эвересте 16.04.2012

Немцы помешаны на чистоте. И на все у них найдется свой мусорный контейнер. Двое героев начали восхождение на Эверест, чтобы убрать там мусор.
Die Abbildung zeigt Baumwollstauden in Tadschikistan. Undatiert. Tajikistan - Cultivation of Cotton The picture shows cotton plants in Tajikistan. Undated.

Избавим растения от стресса! 25.01.2011

В Гималаях растут растения, устойчивые к морозам и засухе. Можно ли привить их качества сельхозкультурам? Этим вопросом занимаются ученые в рамках уникального германо-индийского проекта.
Ein Bergsteiger bei Sonnenaufgang vor dem Aufstieg zum Gipfel, im Hintergrund der fünfthöchste Berg der Welt, der Makalu, aufgenommen am 24.09.2004. Mangelnde Vorbereitung und die Überschätzung der eigenen körperlichen Möglichkeiten sind die Hauptursachen gesundheitlicher Schäden bei Bergsteigern, viele leiden wegen mangelnder Akklimatisierung unter den Folgen von Sauerstoffmangel. Ein extra eingerichtetes medizinisches Camp rettet leichtsinnige Bergsteiger notfalls mit dem Einsatz eines Hubschraubers. Foto: Nawang Sherpa

Растения будущего и как с ними жить 25.01.2011

В Гималаях растут растения, устойчивые к морозам и засухе. Можно ли привить их качества сельхозкультурам? Этим вопросом занимаются ученые в рамках уникального германо-индийского проекта.
Schweiz, Graubünden, Pontresina - Der Morteratschgletscher, der früher bis nach Pontresina reichte, zieht sich zurück. Durch den Treibhauseffekt stiegen die Temperaturen seit den 70er Jahren stark an. - 05.08.2005 Nur-fr-redaktionelle-Zwecke. Gesperrt-fr-Schweiz! ullstein bild - Ex-Press/Adair

Борцы с изменением климата борются за восстановление пострадавшей репутации 04.02.2010

Репутация Межправительственной группы экспертов по изменению климата за последние недели сильно пострадала. Некоторых ученых подозревают в том, что они, описывая последствия глобального потепления, сгущали краски.
Film Nanga Parbat von Joseph Vilsmaier Zwei Brüder. Ein Berg. Ihr Schicksal. Die Brüder Reinhold und Günther Messner setzen sich als Kinder das Ziel, irgendwann den Nanga Parbat, den über 8.000 Meter hohen „nackten Berg“ im Himalaya, zu besteigen. Im Jahre 1970 ist es für die damals 23 und 25 Jahre alten Brüder dann soweit. Unter der Führung des Expeditionsleiters Dr. Karl Maria Herrligkoffer (Karl Markovics) will eine Elite internationaler Bergsteiger den Gipfel erobern. Die Route führt über die legendäre Rupalwand, die höchste Steilwand der Erde. Nach einer Schlechtwetterwarnung entscheidet sich Reinhold (Florian Stetter) den Gipfel alleine zu erreichen. Günther (Andreas Tobias), der weniger Erfahrung besitzt, folgt seinem älteren Bruder. Doch er wird höhenkrank und mit dem Abstieg beginnt der Kampf ums Überleben. Nur Reinhold kehrt lebend ins Tal zurück…

"Нанга Парбат": по следам горькопамятной экспедиции 14.01.2010

Это история двух братьев, которые в детстве клялись, что никогда не бросят друг друга. Но с восхождения на один из самых высоких пиков мира, Нанга Парбат в Гималаях, вернулся лишь один - Райнхольд Месснер.

Как от браконьеров защищают снежных леопардов на Гималаях? 30.10.2007

22.10.2007
A golden glow is cast as the sun sets on the worldÕs highest mountain, center, seen from Kalapathar, on the trail to Everest, Nepal, Tuesday Nov. 15, 1983. Hundreds and thousands of mountaineers and mountain lovers have gathered in Katmandu to take part in various celebrations to mark the 50th anniversary of the first ascent of Everest by Edmund Hilary and Tenzing Norgey on May 29, 1953. (AP Photo/Bikas Das)

Пусть покорят тот пик другие 02.06.2005

Они были на пути к вершине. Трое альпинистов, в сопровождении корреспондента Deutsche Welle Штефана Нестлера. Им оставалось пройти чуть больше тысячи метров. Но случилась беда…

Непал: за что воюют "красные партизаны" в Гималаях? 03.01.2003

08.01.2003
Tea tasters sit at a round table to establish new standards for tea imports in New York City on Feb. 17, 1947. Seated from left are, J. Grayson Luttrell, president of the tea association of the United States and vice president of McCormick and Co., Inc., of Baltimore; Robert A. Lewis, Standard Brands, Inc., New York; George F. Mitchell, General Foods Corp., New York; Walter Hellyer, Hellyer and Co., Chicago; Paul Ahrens, Irwin-Harrison-Whitney, Inc., San Francisco; William Harrington, H.P. Thompson, Inc., New York; and Charles F. Hutchinson, supervising U.S. tea examiner, New York. (AP Photo/Anthony Camerano)

Здоровая земля означает здоровое человечество 15.09.2002

Экологическая плантациях в Гималаях поставляет на мировой рынок изысканные сорта чая. - За чай FT6FOP Flowery Tippy Golden на аукционе уже предлагали 360 долларов за килограмм.
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