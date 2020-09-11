"Нанга Парбат": по следам горькопамятной экспедиции

Это история двух братьев, которые в детстве клялись, что никогда не бросят друг друга. Но с восхождения на один из самых высоких пиков мира, Нанга Парбат в Гималаях, вернулся лишь один - Райнхольд Месснер.