Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
После недавней вспышки напряженности переговоры глав МИД Китая и Индии прошли в Москве.
Родиной этих полезных для здоровья ягод являются Тибет и Гималаи, а лекарственные свойства - очень разнообразны.
В объявлении, размещенном рядом с упаковками "гималайской соли", говорится, что рассказы о ее полезных свойствах - хитрый маркетинговый ход для вытряхивания денег из кошельков потребителей.
В западной части Гималаев школьный автобус сорвался с горной дороги в овраг глубиной 90 метров. 12 детей доставлены в больницу, большинство из них - в критическом состоянии.
Альпинист Ули Штек, известный также как "швейцарская машина", разбился, сорвавшись со скалы при восхождении в Гималаях. Он готовился к рекордному покорению Эвереста.
Валерий Розов совершил прыжок с высоты 7700 метров над уровнем моря.
Почти две тысячи человек получили ранения в результате крупнейших афтершоков после непальского землетрясения 25 апреля. Сообщается о жертвах и разрушениях в Непале, Индии и Тибете.
Немцы помешаны на чистоте. И на все у них найдется свой мусорный контейнер. Двое героев начали восхождение на Эверест, чтобы убрать там мусор.
В Гималаях растут растения, устойчивые к морозам и засухе. Можно ли привить их качества сельхозкультурам? Этим вопросом занимаются ученые в рамках уникального германо-индийского проекта.
Репутация Межправительственной группы экспертов по изменению климата за последние недели сильно пострадала. Некоторых ученых подозревают в том, что они, описывая последствия глобального потепления, сгущали краски.
Это история двух братьев, которые в детстве клялись, что никогда не бросят друг друга. Но с восхождения на один из самых высоких пиков мира, Нанга Парбат в Гималаях, вернулся лишь один - Райнхольд Месснер.
22.10.2007
Они были на пути к вершине. Трое альпинистов, в сопровождении корреспондента Deutsche Welle Штефана Нестлера. Им оставалось пройти чуть больше тысячи метров. Но случилась беда…
08.01.2003
Экологическая плантациях в Гималаях поставляет на мировой рынок изысканные сорта чая. - За чай FT6FOP Flowery Tippy Golden на аукционе уже предлагали 360 долларов за килограмм.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact