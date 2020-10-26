 Гибель парома ″Эстония″: о чем спорят Таллин и Стокгольм | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.10.2020

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Европа

Гибель парома "Эстония": о чем спорят Таллин и Стокгольм

Эстония настаивает на необходимости новых погружений к месту кораблекрушения. В Швеции медлят, ссылаясь на закон о покое захоронения.

Паром Эстония в порту Таллинна. Фото из архива

Паром "Эстония" в порту Таллинна. Фото из архива

Впервые за несколько лет три страны - Эстония, Швеция и Финляндия - ведут переговоры о начале нового расследования крупнейшей морской катастрофы в истории послевоенной Европы, унесшей жизни 852 человек. Поводом к возобновлению диалога о причинах гибели парома "Эстония" стал вышедший этой осенью документальный сериал Discovery Networks "Находка, которая меняет все". Его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой ранее было неизвестно. В свете новой информации Таллин настаивает на необходимости новых погружений. Однако в Стокгольме медлят, ссылаясь на особенности шведского законодательства.

Паром "Эстония" и закон о покое захоронения

В 1995 году Эстония, Швеция и Финляндия заключили соглашение о ненарушении покоя погибших. Кроме того, в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры. Этот запрет, по оценке эстонских властей, мешает проведению дополнительного расследования. Поэтому Таллин и добивается его отмены.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что необходимо провести новое независимое расследование гибели парома "Эстония"

"К парому ведь не отправляются расхитители гробниц или какие-то чужаки, которые хотят вывезти останки погибших или их имущество. Смысл идеи о покое захоронения заключается именно в защите от подобных случаев, а не в сокрытии чего-либо от официальных следственных органов", - указывает советник министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу Март Луйк.

В беседе с корреспондентом DW он рассказал, что сейчас Эстония пытается убедить шведов в том, "что так не должно быть". Надежда у Эстонии есть. "Переписка со Швецией показывает, - заявил Март Луйк, - что они прекрасно понимают, что именно нужно изменить".

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в своем недавнем заявлении не исключил, что в закон о покое захоронения внесут изменения, если их одобрят эксперты. Однако пока, как отметили в пресс-службе министра, говорить об этом "очень рано". "Я думаю, все согласны с тем, что мы должны дать экспертам время для анализа новых материалов и выслушать их мнение о том, что следовало бы предпринять дальше. Мы не исключаем никаких мер для расследования новых обстоятельств, но важно все сделать в правильном порядке", - сказал в интервью DW пресс-секретарь Дамберга Пер Стренгберг.

Почему Эстония настаивает на погружении к месту крушения

Документальный сериал, раскрывший неизвестные ранее детали, вызвал у экспертов и новые вопросы, и сомнения. Март Луйк был одним из первых, кто ознакомился с отснятыми материалами еще до экранизации сериала. Он просмотрел эти кадры вместе с учеными из Таллинского университета и Норвежского института естественных и технических наук, а также со специалистами судостроительной компании Baltic Workboats.

Эвакуация носового визора парома Эстония

Считается, что причиной затопления стал оторвавшийся от корпуса парома носовой визор

Как свидетельствует составленный по итогам анализа отчет, четырехметровая пробоина в корпусе стала не единственным повреждением, попавшим в объектив подводной камеры: эксперты заметили на правом борту судна еще одно отверстие. Кроме того, они обнаружили на дне груды крупных камней, которые, по их оценке, могли послужить причиной повреждений корпуса. В сериал эти кадры, однако, не вошли.

"В этом плане для нас это не совсем надежный материал. Мы не утверждаем, что они (авторы фильма. - Ред.) что-то скрывают, но это означает, что нужно провести новые съемки по всему периметру парома и всего дна вокруг", - подчеркивает Луйк.

"Сейчас на основании этого видео нельзя, во-первых, окончательно сказать, что послужило причиной обнаруженного повреждения, - продолжает он, - а во-вторых, эти кадры не дают нам оснований оспорить официальное заключение международной комиссии о причинах катастрофы. Чтобы это сделать, необходимо тщательно изучить дело".

Чего добиваются родственники жертв крушения "Эстонии"

Эстония, направившая специалистов для просмотра видеоматериалов еще до экранизации фильма, заняла активную позицию и сразу после его выхода в свет. Именно она призвала Швецию и Финляндию оценить новые факты и при необходимости пересмотреть результаты официального расследования причин крушения международной комиссией, завершенного в 2009 году. "Мы хотим начать дополнительное расследование как можно скорее, чтобы получить ответы на все вопросы, которые возникли в связи с новой информацией", - заявил в начале октября премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

На траурной церемонии по случаю 25 годовщины гибели парома Эстония

На траурной церемонии по случаю 25 годовщины гибели парома "Эстония"

Примечательно, что всего за год до этих событий отношение эстонских властей к расследованию катастрофы было другим. Тогда родственники жертв и выжившие пассажиры парома выиграли судебный процесс против эстонского правительства. Суть жалобы заключалась в том, что власти несколько лет игнорировали их ходатайство о возобновлении расследования причин гибели "Эстонии".

Суд тогда обязал правительство выработать позицию по этому вопросу, и премьер Ратас пообещал принять решение о возобновлении расследования, однако, несмотря на давление родственников погибших, власти продолжали действовать достаточно вяло. Лишь после выхода в свет документального фильма в сентябре этого года, вызвавшего новую мощную волну требований возобновить расследование, правительство перешло к активным действиям.

Гибель парома "Эстония"

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек удалось спасти только 138, позже один из них умер в больнице. 852 человека погибли. После кораблекрушения власти трех стран приняли решение не поднимать тела на поверхность, а позднее - засыпать остов судна камнями и песком и объявить его местом захоронения. Это объяснили необходимостью защитить погибших от мародеров.

На погружения к месту катастрофы был наложен строгий запрет. Беспрецедентные меры в отношении судна, затонувшего в мирное время, породили всевозможные теории заговора и недоверие к выводам официального расследования.

Родственники погибших и выжившие пассажиры парома на протяжении многих лет добивались пересмотра официальных выводов, согласно которым причиной затопления стал оторвавшийся от корпуса парома носовой визор - поднимающийся "козырек" в носовой части для въезда и выезда машин. По официальной версии, водные массы хлынули в проем и затопили автомобильную палубу. Паром длиной в 155 метров затонул меньше, чем за час.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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