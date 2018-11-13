Гессен сулит канцлеру Меркель дополнительные неприятности

16 ноября будут объявлены окончательные итоги земельных выборов в Гессене. Не исключено, что консерваторы Ангелы Меркель все-таки лишатся поста премьер-министра этой федеральной земли.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) объявила о решении уйти с поста председателя Христианско-демократического Союза (ХДС) на следующий день после парламентских выборов в федеральной земле Гессен. Тем самым она взяла на себя ответственность за крупные потери своей партии на этих выборах.
Небольшим утешением для нее и для ХДС был тот факт, что в Гессене по предварительным результатам подсчета голосов складывалась ситуация, позволявшая верному стороннику канцлера Фолькеру Буффье (Volker Bouffier) сохранить за собой пост земельного премьер-министра, а правительство - в коалиции с партией "Союз-90"/"зеленые". Но окончательные результаты объявят только в эту пятницу, 16 ноября. И Меркель с ее консерваторами могут лишиться даже этого утешения.
Какие коалиции возможны в Гессене?
Избиратели в Гессене не дали однозначного ответа на вопрос, какие именно партии они хотели бы видеть в составе следующего земельного правительства.
Из всех математически возможных более или менее вероятными с политической точки зрения были три коалиционных варианта: сохранение упомянутого союза ХДС с "зелеными"; консерваторы с социал-демократами, то есть региональный аналог правящей в Берлине "большой коалиции"; и, наконец, так называемый "светофор".
"Светофором" в Германии - по партийным цветам - называют коалицию "красных" социал-демократов, "желтых" либералов из Свободной демократической партии (СвДП) и соответственно "зеленых". Любая из этих трех коалиций имела бы в ландтаге Гессена пусть минимальное в один голос, но все же большинство.
Кто занял второе место на выборах?
Маленький аналог "большой коалиции" исключили в Гессене довольно быстро. Ведь крупные потери на выборах понесли не только консерваторы, но и социал-демократы, причем не меньшие. Правительственный союз этих двух партий выглядел бы коалицией проигравших, стал бы насмешкой над волей избирателей, которые не только в Гессене, но и в других федеральных землях такие коалиции все активнее отвергают. К тому же противоречий между консерваторами и социал-демократами в Гессене намного больше, чем на федеральном уровне.
А вот в "светофоре" была бы только одна "проигравшая" партия - СДПГ. Две другие заметно укрепили свои позиции в Гессене. Особенно это касается "зеленых", которые почти удвоили свой результат по сравнению с выборами пять лет назад. Более того, по предварительным результатам они вышли даже на второе место, опередив социал-демократов.
По процентам у них результат одинаковый - по 19,8, но в абсолютных числах за "зеленых" проголосовали все же на 94 человека больше. Вроде бы они должны радоваться. Ведь, став сильнейшей партией "светофора", "зеленые" получают право занять пост премьер-министра. Но именно такая перспектива не устроила третьего партнера - либералов. Участвовать в "красно-желто-зеленом" правительстве под руководством социал-демократического премьера они готовы, но не в коалиции, где тон задают "зеленые".
Сбой при подсчете голосов в Гессене
Земельный Центризбирком, однако, своего последнего слова еще не сказал. Между тем выяснилось, что при первоначальном подсчете голосов - точнее, при передаче данных с избирательных участков - возникли технические неполадки. Во Франкфурте-на-Майне, крупнейшем городе Гессена, в частности, из-за сбоев в телефонной сети несколько сотен голосов были подсчитаны неверно или вовсе не учтены.
Если же по окончательным результатам второе место все-таки достанется социал-демократам, то вариант "светофора" снова окажется возможным. Местные социал-демократы увидели для себя шанс вернуться к власти в Гессене, который раньше считался их плацдармом на юго-западе Германии, и уже начали прощупывать почву, вести неформальные беседы с местными "зелеными" и либералами.
Отставка Буффье - удар для Меркель
Если их надежды оправдаются, Фолькеру Буффье придется уступить пост премьер-министра социал-демократу. Это стало бы тяжелым ударом не только для него, но и для Ангелы Меркель. Во-первых, потому, что потери консерваторов станут еще более очевидными, их нельзя будет умалить ссылками на то, что ХДС с его 27 процентами все-таки остался сильнейшей партией в Гессене.
Во-вторых, смена власти в Гессене изменит соотношение сил во влиятельной палате федеральных земель - бундесрате. Это добавит хлопот канцлеру, поскольку многие начинания правительства предполагают согласие не только бундестага, но и бундесрата.
Наконец, в-третьих, Буффье - один из четырех заместителей председателя ХДС и единственный из них, кто беспрекословно поддерживает курс Меркель. Остальные трое - себе на уме. Перестав быть премьер-министром, он, скорее всего, лишится и поста заместителя председателя партии, а если и не лишится, то его влияние в руководящих органах несомненно ослабнет. В результате Ангеле Меркель, которая в начале декабря уйдет с поста лидера ХДС, станет еще труднее добиваться поддержки ее правительственного курса со стороны собственной партии.
Смотрите также: