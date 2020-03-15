Германия, Франция, США и Великобритания потребовали привлечь Асада к ответственности

Германия, Франция, США и Великобритания выступили в воскресенье, 15 марта, с совместным заявлением по Сирии в связи с девятой годовщиной начала гражданской войны в этой стране. Режим Асада, как сказано в тексте, "должен быть привлечен к ответственности за совершенные им зверства". Военное наступление сирийского режима при поддержке России и Ирана "приводит лишь к дальнейшим страданиям и беспрецедентному гуманитарному кризису".

От Дамаска Германия, Франция, США и Великобритания требуют выполнить резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН: объявить общенациональное перемирие, провести конституционную реформу, освободить произвольно задержанных лиц и провести свободные выборы. Страны-доноры процесса урегулирования в Сирии готовы рассматривать вопрос о гуманитарной поддержке восстановления страны лишь после того, как будет начат "необратимый, внушающий доверие, реальный политический процесс".

9 лет конфликта в Сирии: 11 миллионов беженцев, 500000 погибших

Заявление напоминает, что девять лет назад десятки тысяч сирийцев вышли на улицы, чтобы выступить против государственной коррупции, отстоять свое достоинство и права человека, а власть ответила на это арестами, пытками и насилием. В результате борьбы режима Асада за самосохранение, 11 миллионов человек, почти половина сирийского населения, вынуждены были покинуть свои дома, более полумиллиона сирийцев убиты, указывается в совместном заявлении четырех стран.

Германия, Франция, США и Великобритания отмечают, что Асад должен прекратить "беспощадные убийства", принять волю сирийского народа, и не оправдывать насилие и массовые нарушения международного права борьбой с терроризмом.

Рожденные на войне

Детская благотворительная организация ООН (ЮНИСЕФ) в связи с годовщиной начала сирийской гражданской войны сообщила о том, что за девять лет в зоне конфликта родились не менее 4,8 миллионов детей. Еще миллион младенцев появился на свет в семьях беженцев. С 2014 года, по подсчетам ЮНИСЕФ, для участия в военных действиях были завербованы 5000 детей. Более 2,8 миллиона несовершеннолетних в Сирии и соседних странах не получают образования.

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