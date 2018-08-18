Германия сохранит лидерство по внешнеторговому профициту

В Германии в нынешнем году в третий раз подряд будет самый высокий в мире профицит внешнеторгового баланса. Согласно расчетам специалистов мюнхенского Института экономических исследований ifo, он может составить 299 миллиардов долларов, сообщило агентство Reuters в понедельник, 20 августа. Второе место по этому показателю займет Япония (200 млрд долларов) и третье - Нидерланды, превышение экспорта над импортом у которых составит 110 миллиардов долларов.

Экспорт товаров из Германии превысит их импорт на 265 миллиардов долларов, сообщил эксперт ifo Кристиан Гримме (Christian Grimme). В первой половине 2018 года наибольшим спросом немецкие товары пользовались в странах еврозоны, других странах ЕС, а также в США. Кроме того, росту профицита способствуют доходы от размещенных за границей капиталов, которые в текущем году достигнут 63 миллиардов долларов. В то же время рост внешнеторгового профицита сдерживает выплаты, в том числе на экономическое развитие развивающимся странам, которые достигнут 45 миллиардов, а также дефицит торгового баланса в сфере услуг в объеме в 18 миллиардов долларов.

Критика высокого профицита Германии

При этом, по словам Гримме, в нынешнем году профицит внешнеторгового баланса ФРГ составит 7,8 процента от ее ВВП, что на 0,1 процента ниже, чем годом ранее.

Ранее президент США Дональд Трамп многократно упрекал Германию в том, что профицита внешнеторгового баланса она добивается в основном за счет американской экономики и в ущерб ей. В связи с этим он угрожал ввести штрафные пошлины на немецкие автомобили, одну из основных статей экспорта из ФРГ.

С критикой высокого перевеса немецкого экспорта над импортом выступают также Международный валютный фонд и Еврокомиссия. Последняя считает, что внешнеторговый профицит более 6 процентов ВВП в течение нескольких лет подряд угрожает экономической стабильности.

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