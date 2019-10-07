Германия сверху: Тюрингский замок Лойхтенбург (видео)

В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
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Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро. (01.10.2019)
Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.
150 лет назад, 5 сентября 1869 года, был заложен первый камень одного из самых известных замков в мире.
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса". (12.03.2018)
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу. (05.03.2018)
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок. (07.04.2017)