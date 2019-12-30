Германия сверху: Зимнее затишье на озере Мюриц (видео)

Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Озеро Мюриц - настоящий рай для любителей отдыха на воде и природе. По каналам и рекам отсюда можно доплыть до Берлина или Гамбурга. На юге Мекленбурга - Передней Померании в 1990 году был основан Национальный парк Мюриц. Он является самым большим по площади национальным парком в Германии.
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