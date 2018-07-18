Германия разбирается с культурными ценностями колониальной эпохи

У брахиозавра, жившего около 150 миллионов лет назад, поистине звездный статус. Его скелет высотой 13 метров – крупнейший в мире из когда-либо обнаруженных останков брахиозавра и главная достопримечательность Музея естествознания в Берлине. Гигантский экспонат находится в просторном музейном атриуме. Он стоит здесь уже восемь десятилетий.

В немецкую столицу ископаемые останки были доставлены группой берлинских палеонтологов, обнаруживших их во время раскопок на территории современной Танзании. В период с 1884 по 1918 годы этот регион входил в состав Германской Восточной Африки - одной из немногих колоний кайзеровской Германии. Два года назад некоторые танзанийские политики выступили с требованием вернуть скелет брахиозавра - или хотя бы заплатить компенсацию за него.

Скелет брахиозавра в Музее естествознания в Берлине

В центре подобных дискуссий оказался недавно и Гамбург, точнее - расположенный там Музей искусства и художественных ремесел, где с конца XIX века среди прочего хранятся привезенные из немецкой африканской колонии скульптурные бронзовые головы трех бенинских царей. Теперь в Бенине говорят, что это национальное достояние было незаконно вывезено из страны, а, значит, их надо вернуть. Аналогичная ситуация возникла и с целым рядом других культурных ценностей, в свое время привезенных немцами из колоний в Германию.

Кто владелец культурных ценностей?

Ситуация непростая, ведь в свое время, по крайней мере, на часть этих артефактов, которые нашли немецкие археологи, местными властями были выданы соответствующие разрешения. Кроме того, соответствующих законов, регулирующих право собственности, не существовало, или они были совершенно другими. Тем не менее, реституция таких артефактов - одна из приоритетных задач культурной политики правительства ФРГ. В мае 2018 года уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) представила 132-страничную брошюру, в которой подробно рассказывалось о том, как надо обращаться с музейными ценностями колониальной эпохи, и обязалась обеспечить государственное финансирование провенанса - исследовательской работы по установлению происхождения подобных экспонатов из собраний немецких музеев.

Не стоят в стороне и благотворительные организации. Так, благодаря финансовой поддержке со стороны Фонда Альфрида Круппа фон Болена и Хальбаха в Боннском университете реализуется единственный в своем роде проект, в рамках которого созданы три новые профильные кафедры. В их задачи входит экспертиза входящих в собрания немецких музеев произведений искусства и культурных ценностей, а также сбор сведений, касающихся происхождения этих предметов и правовых основ их охраны.

Как отметил в интервью DW профессор Маттиас Веллер (Matthias Weller), возглавивший в Бонне кафедру гражданского права и правовой защиты культурного наследия, конечная цель этих изысканий заключается в создании "основы для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями в отношении объектов колониального наследия, чтобы найти справедливое и честное решение".

Отдельный музей вывезенных артефактов

По словам Маттиаса Веллера, все директоры немецких музеев, кураторы, а также другие специалисты музейной сферы, с которыми он встречаются, хотят, чтобы их собрания отвечали всем требованиям этики, и стремятся прийти к консенсусу, когда речь идет об артефактах, попавших в их музеи сомнительным путем,

В немецких музеях обсуждают принятое президентом Эмманюэлем Макроном решение о возвращении бывшим африканским колониям Франции культурных ценностей, оказавшихся во французских музеях. Он объявил о том, что собирается в течение пяти лет подготовить почву для временного или постоянного возвращении предметов культурного наследия Африки. Правда, Маттиас Веллер считает, что это нереально: "Разумеется, столь амбициозное политическое заявление сделано для того, чтобы проблема сдвинулась с места. Но пяти лет недостаточно для того, чтобы по-настоящему разобраться с такой сложной темой. Это очень долгий процесс".

С точки зрения Маттиаса Веллера, результаты проводимых в рамках этого научного проекта исследований позволят определиться с тем, будут ли вывезенные из Африки культурные ценности возвращены в страны происхождения или, может быть, для них будет построен отдельный музей.

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