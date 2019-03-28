 Германия продлила эмбарго на поставку оружия Саудовской Аравии | Новости из Германии о Германии | DW | 28.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Германия продлила эмбарго на поставку оружия Саудовской Аравии

Несмотря на критику Франции и Великобритании, а также разногласия в кабинете, Берлин продлил мораторий на поставки оружия Саудовской Аравии еще на полгода.

Немецкие истребители Eurofighter Typhoon

Немецкие истребители Eurofighter Typhoon

Несмотря на критику со стороны Франции и Великобритания, Германия еще на шесть месяцев продлевает эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. Об этом в ночь на пятницу, 29 марта, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). До 30 сентября Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии, в том числе и по ранее одобренным контрактам, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем, уточнил Зайберт.

Контекст

Экспорт вооружений из Германии падает уже третий год подряд. Вопреки эмбарго, Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер - Алжир. (28.12.2018)

Германия призывает отказаться от поставок вооружений Эр-Рияду до завершения расследования "дела Хашогги". Однако Париж считает такую позицию "чистой демагогией". (26.10.2018)

Решение о продлении эмбарго было принято на заседании Федерального совета безопасности Германии, которое не обошлось без разногласий. В частности, министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), учитывая интересы немецких фирм, вынужденных платить неустойки за невыполнение подписанных ранее и уже санкционированных правительством контрактов, выступает за отмену эмбарго.

Так, военно-промышленный концерн Rheinmetall, участвующий в производстве танков Leopard, грозит немецкому правительству многомиллионным иском на возмещение ущерба, потому что не может отправить в Саудовскую Аравию 120 уже проданных королевству армейских грузовиков с прицепами.

Саудовская Аравия - второй по значимости импортер немецкого оружия

Кроме того, против эмбарго выступают Великобритания и Франция: мораторий Берлина распространяется не только на вооружения, произведенные в Германии, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали. Это, например, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии. О приобретении 48 машин этого типа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд еще год назад договорился с Лондоном, но из-за немецкого моратория до сих пор не получил и, соответственно, за них не расплатился.

Саудовская Аравия еще в 2018 году являлась вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро. В октябре канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сообщила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:38

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

5 фактов о новом мегапроекте Саудовской Аравии  

Также по теме

Deutschland Lürssen Werft Küstenschutzboot für Saudi-Arabien

Эмбарго на оружие Эр-Рияду привело к спорам Берлина с партнерами 28.03.2019

В Берлине спорят, продлевать ли введенное после убийства Хашогги эмбарго на экспорт разрешенных немецких вооружений в Саудовскую Аравию. Лондон и Париж требуют возобновить поставки.

Реклама

Самые читаемые

Во Франции начато следствие по жалобе Навальных на "Ив Роше"  

В Германии критикуют новое видео группы Rammstein  

Бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно