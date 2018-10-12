Германия продлила на полгода контроль на границе с Австрией

Германия продлевает еще на полгода действие контроля на границе с Австрией. Как сообщается на сайте министерства внутренних дел ФРГ в пятницу, 12 октября, продление вступит в силу через месяц и будет действовать до 11 мая 2019 года. Уведомление об этом решении Берлина согласовано с Австрией, Данией, Швецией, Норвегией и отправлено Европейской комиссии, а также правительствам стран Евросоюза.

"Как глава МВД я обязан делать все, что в моих силах, чтобы адекватно и с осознанием ответственности реагировать на вызовы в сфере миграции и безопасности, - прокомментировал продление контроля министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). - В настоящее время еще отсутствуют предпосылки для отмены контроля на внутренних границах ЕС".

Погранконтроль возобновили еще пять стран

Контроль был введен в 2015 году в соответствии с Шенгенским пограничным кодексом на фоне недостаточной защиты внешних границ Евросоюза, в результате которой до сих пор наблюдается усиленная повторная миграция в Германию, отмечается в заявлении.

Ранее вслед за ФРГ пограничный контроль возобновили Австрия, Дания, Швеция, Франция и Норвегия. По данным полиции, в 2017 году на австрийско-германской границе были задержаны около 14600 человек, почти половина из них были отправлены назад. За первые четыре месяца 2018 года зарегистрировано около 3800 задержаний.

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