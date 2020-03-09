Германия примет до 1500 малолетних мигрантов с турецко-греческой границы

Германия примет "особенно нуждающихся в защите детей и подростков" из переполненных лагерей для мигрантов на турецко-греческой границе. Такое решение было принято коалиционным комитетом в Берлине ранним утром в понедельник, 9 марта, после семичасовых переговоров политиков из Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социально-демократической партии Германии (СДПГ), входящих в правящую коалицию.

ФРГ готова в рамках "коалиции желающих" на европейском уровне принять "разумную долю" мигрантов с турецко-греческой границы, говорится в итоговом документе совещания, который цитирует информагентство AFP.

"Мы готовы поддержать Грецию на фоне тяжелой гуманитарной ситуации, в которой находятся от 1000 до 1500 детей на греческих островах", - говорится в документе. Конкретно речь идет о детях в возрасте до 14 лет, которые находятся в лагерях для беженцев без сопровождения взрослых, и тех, кто срочно нуждается в лечении из-за тяжелого заболевания. В основном это девочки.

Загреб готов принять детей беженцев

Накануне о своей готовности принять некоторое количество малолетних мигрантов, находящихся на турецко-греческой границе, уже заявила Хорватия. "У Хорватии есть определенные возможности, и в прошлом она уже принимала детей, находящихся в критических ситуациях", - отметил в этой связи хорватский министр внутренних дел Давор Божинович.

При этом он не уточнил, сколько конкретно малолетних мигрантов могла бы принять его страна. Прежде, чем принимать решение, следует дождаться результатов поездки комиссара ЕС по внутренним делам Ильвы Йоханссон к турецко-греческой границе на следующей неделе, добавил Божинович.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на данный момент на турецко-греческой границе пребывают около 116 000 беженцев и мигрантов. По информации греческого Центра социальной солидарности, среди них - 5500 детей и подростков без сопровождения взрослых. Только 2200 из них имеют временное или долгосрочное жилье. Остальные дети размещены в переполненных лагерях для беженцев и небезопасных жилищах или являются бездомными.

Греция укрепляет границу с Турцией

Тем временем представитель правительства Греции заявил 8 марта информагентству AFP, что его страна собирается расширить и укрепить ограждения на границе с Турцией. Пограничные заграждения должны быть расширены на трех участках, так что их протяженность увеличится в общей сложности на 36 километров. Кроме того, планируется укрепить уже имеющиеся ограждения.

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