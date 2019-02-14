Германия опасается создания глобальной подпольной сети ИГ

Правительство Германии опасается, что разгром джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГ. Среди союзников в борьбе против этой группировки установилось "широкое согласие" в том, что "борьба против ИГ в Ираке и Сирии еще не закончена", заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по окончании встречи глав оборонных ведомств стран-участниц международной коалиции по борьбе с ИГ в пятницу, 15 февраля, в Мюнхене.

"Нам известно, что халифат в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок - фактически глобальной террористической сети", - пояснила фон дер Ляйен.

В свою очередь министерство обороны Франции указало, что мировое сообщество должно "гарантировать, что в Сирии либо другом регионе мира не произойдет возрождение или метаморфоза ИГ".

Будущая стратегия в борьбе против джихадистов

Участники встречи в Мюнхене обсуждали будущая стратегия в борьбе против "Исламского государства". Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн подтвердил готовность его страны к дальнейшему участию в коалиции, борющейся против ИГ, но весьма расплывчато высказался о планах Вашингтона на период после вывода американских войск из Сирии.

Шэнахэн обещал бороться вместе с союзниками за окончательную победу над ИГ как на Ближнем Востоке, так и в других регионах, оказывая в числе прочего поддержку властям на местах. При этом он отметил, что сейчас коалиция "меняет тактику".

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила изменение стратегии "с чисто военной борьбы против ИГ и террора на долгосрочную стабилизацию региона". Как показал пример Ирака, восстановление экономики является "лучшим оружием против террора", поскольку "люди получают перспективы и будущее", отметила министр обороны Германии.

Смотрите также:

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов География нападений Жертвами терактов, совершенных в Турции с июля 2015 года, стали в общей сложности не менее 289 человек. Больше всего жизней унесло нападение, которое произошло в Анкаре 10 октября 2015 года. Тогда погибли 102 человека, еще 400 получили ранения.

Инфографика: Турция - постоянно в прицеле террористов Организаторы и исполнители терактов В результате нападений боевиков "Исламского государства" в Турции погибли 153 человека, а жертвами терактов, осуществленных курдами, стали 95 человек. Автор: Илья Коваль

