 Германия обязалась повысить платежи на содержание НАТО | Новости из Германии о Германии | DW | 28.11.2019

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Германия

Германия обязалась повысить платежи на содержание НАТО

Перераспределение расходов на содержание НАТО, которого добивался Трамп, позволит США с 2021 года экономить 120 млн евро в год. Германия увеличит взнос на 33 млн евро.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Страны-члено НАТО договорились о перераспределении расходов на содержание альянса

В преддверии двухдневного саммита НАТО, который начнется в Лондоне 3 декабря, страны-члены альянса  договорились о перераспределении расходов на его содержание. Как отмечает в четверг, 28 ноября, информационное агентство dpa, сделано это было под давлением президента США Дональда Трампа.

Сегодня расходы на содержание НАТО, которые ежегодно совместно оплачивают 29 государств-членов альянса, составляют 2,37 млрд евро. Доля Германии в этих расходах на данный момент 14,8 процента, а США - 22,1 процента. Новая схема распределения расходов на содержание НАТО предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут оплачивать по 16,35 процента расходов.

Таким образом, США смогут ежегодно экономить около 120 млн евро. Эта сумма будет распределена между  Германией, которой придется  дополнительно выделять на содержание НАТО около 33 млн евро, и остальными странами-участницами Североатлантического договора. 

Единственная страна, отказавшаяся от участия в перераспределении расходов на содержание НАТО, - это Франция, отмечает dpa. "Правительство в Париже отклонило этот план как несоответствующий поставленным целям", - цитирует агентство французских дипломатов.

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Что оплачивают страны НАТО из общей кассы

К расходам, которые совместно оплачивают все 29 стран-участниц Североатлантического договора, относятся, например, содержание штаб-квартиры альянса в Брюсселе, а также военных штабов. Кроме того, из общей кассы делаются инвестиции в развитие совместно используемой инфраструктуры. Сколько денег должна выделять на содержание НАТО каждая конкретная страна, зависит от ее ВВП. Из этого правила, однако, сделано исключение для США, потому что в противном случае американцам пришлось бы оплачивать около половины всех расходов на содержание альянса.

В штаб-квартире НАТО надеются, что перераспределение расходов на содержание блока поможет найти компромисс в вопросе повышения странами-членами альянса своих военных расходов до уровня двух процентов ВВП, как того добивается Трамп, указывает dpa. Расходы Германии на оборону сегодня составляют 47 млрд евро, что соответствует, по оценкам экспертов, 1,39 процента ВВП страны. Еще в 2014 году эта статья бюджета составляла в ФРГ 35 млрд евро, или 1,18 процента ВВП.

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    Автор: Александра Елкина


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