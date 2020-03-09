Германия недосчитается в 2020 году около 100 млрд евро налогов

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, нанесет серьезный ущерб немецкой казне. Как следует из прогноза, представленного в четверг, 14 мая, министерством финансов ФРГ, впервые с 2009 года налоговые поступления в 2020 году сократятся на 81,5 млрд евро. Это почти на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Государственный бюджет, федеральные земли и коммуны вместе недосчитаются почти 100 млрд евро (98,6 млрд). Из этой суммы 44 млрд евро недополучит федеральный бюджет, 35 млрд евро - земельные и 15,6 млрд евро - коммунальные бюджеты. Еще 4 млрд евро страна должна перечислить Европейскому Союзу. Перспективы на ближайшее время выглядят также безрадостно: до 2024 года государство получит, по оценкам финансистов, почти на 315,9 млрд евро меньше, чем это ожидалось по прогнозам, подготовленным в ноябре 2019 года.

Федеральное правительство полагает, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, обернется самой тяжелой рецессией в послевоенной истории Германии. Ожидается, что ВВП рухнет на 6,3 процента. Это связано не только с уменьшением сумм, полученных от налогов на продажи и прибыль, но и с сокращением поступлений от подоходного налога. Кроме того, по оценкам Минфина, только в 2020 году стоимость пакетов помощи, которые государство оказывает бизнесу и гражданам составит 453,4 млрд евро. Уже сейчас, указывает агентство dpa, становится ясно, что запланированных в бюджете долгов на сумму в 156 млрд евро окажется явно недостаточно, чтобы справиться с последствиями кризиса.

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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

