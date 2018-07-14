 Германия намерена принять 50 спасенных у берегов Италии беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 15.07.2018

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Европа

Германия намерена принять 50 спасенных у берегов Италии беженцев

Берлин готов принять часть спасенных в Средиземном море нелегальных мигрантов. С подобным предложением к странам ЕС накануне обратился председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Беженцы в Германии (фото из архива)

Беженцы в Германии (фото из архива)

Германия согласна принять 50 спасенных у берегов Италии накануне беженцев. Об этом в воскресенье, 15 июля, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, решение Берлина обусловлено "проходящими обсуждениями о более интенсивном двустороннем сотрудничестве в области предоставления убежища".

Контекст

Беженцы, мигранты, соискатели убежища - в этих терминах иногда путаются даже эксперты. DW объясняет, какие категории иностранцев в каких случаях имеют право на убежище в ФРГ, а какие - нет. (27.04.2018)

Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев с немецко-австрийской границы, как того и хотел министр внутренних ФРГ. Однако юристы полагают, что такая практика противоречит закону. (29.06.2018)

Молодые мигранты чаще других оказываются "героями" немецкой криминальной хроники. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

450 ливийских беженцев

Накануне итальянское судно и корабль европейской пограничной службы Frontex приняли на борт более 400 мигрантов с обнаруженного у итальянского острова Линоза деревянного судна с беженцами из Ливии. По мнению главы МВД Италии Маттео Сальвини, мигрантов необходимо направить на Мальту или вернуть на родину.

В тот же день председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте предложил распределить 450 спасенных в Средиземном море беженцев по странам ЕС. В своем письме к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран Евросоюза Конте подчеркнул важность применения принципов, выработанных на саммите ЕС по беженцам, который состоялся в Брюсселе 28-29 июня.

Франция и Мальта согласились принять по 50 мигрантов, заявил председатель Совета министров Италии позднее в субботу. В свою очередь, премьер-министр Чехии жестко раскритиковал предложение итальянской стороны.

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    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости

Контекст

Германия - "земля обетованная" для беженцев?

В 2015 году ФРГ приняла более 1 млн мигрантов. DW называет главные факты о беженцах и рассказывает о трудностях, с которыми они столкнулись в новой для них стране. (25.01.2016)  

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Чехия критикует предложение Италии о распределении мигрантов по странам ЕС

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Трудоустройство беженцев в Германии: успехи и проблемы  

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