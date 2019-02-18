 Германия лидирует в мире по торговому профициту | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2019

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Германия

Германия лидирует в мире по торговому профициту

Профицит торгового баланса ФРГ в 2018 году снизился, однако остался максимальным в мире. Россия впервые вошла по этому показателю в тройку.

Купюры евро

Профицит торгового баланса Германии составил 294 млрд долларов (249 млрд евро).

Этот результат стал лучшим в мире и превысил совокупные показатели Японии (173 млрд долларов; 153 млрд евро) и России (116 млрд долларов; 102 млрд евро), занявших соответственно вторую и третью строчки в рейтинге.

Итоги за 2018 год подвел во вторник, 19 февраля, мюнхенский Институт экономических исследований ifo.

В первой половине 2018 года наибольшим спросом немецкие товары пользовались в странах еврозоны, других странах ЕС, а также в США.

Кроме того, росту профицита способствовали доходы от размещенных за границей капиталов. Эксперты отмечают, что Германия по этому показателю опережает другие страны уже третий год подряд.

Ниже, чем годом ранее

Контекст

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Немецкий философ-экономист ведет менеджеров через лес в Мюнхене, Марбурге или Гамбурге и объясняет, чему они могут поучиться у грибов и деревьев. (20.08.2018)

В то же время, как отмечают эксперты, в сравнении с показателями за предыдущие годы нынешние цифры продемонстрировали определенное снижение. Так, если профицит за 2018-й год оказался на уровне в 7,4 процента ВВП, то в 2017-м он поднимался до отметки в 7,9 процента, в 2016-м - до 8,5 процента. Четыре же года назад доля от ВВП была максимальной - 8,9 процента.

США - лидеры антирейтинга

Соединенные Штаты, в свою очередь, продемонстрировали наибольший дефицит счета текущих операций платежного баланса - почти 455 млрд долларов (402 млрд евро).

Несмотря на ведущиеся Вашингтоном тарифные войны, совокупный отрицательный вклад в торговое сальдо составил 5 млрд долларов (4,42 млрд евро). Американский экспорт в Китай существенно сократился, в то время как импорт из КНР продолжил расти.

Россия - впервые в тройке лидеров по профициту

Как отмечают эксперты, Россия в мировом рейтинге впервые вошла в тройку. Специалисты связывают это в первую очередь с введенными Москвой "антисанкциями", налагающими ограничения на импорт ряда товаров. На этом фоне поставки российских нефти и газа за границу продолжили расти.

С критикой высокого перевеса немецкого экспорта над импортом выступали ранее Международный валютный фонд и Еврокомиссия. Последняя считает, что внешнеторговый профицит более 6 процентов ВВП в течение нескольких лет подряд угрожает экономической стабильности.

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    Автор: Андрей Гурков


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