 Германия, Испания и Греция договорились о сотрудничестве по беженцам | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Германия, Испания и Греция договорились о сотрудничестве по беженцам

Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев с немецко-австрийской границы, а Германия разберется со случаями воссоединения семей мигрантов и поддержит Афины и Мадрид в миграционном кризисе.

Беженцы

Германия, Греция и Испания достигли договоренности по сотрудничеству в области миграционной политики. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на саммите Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 29 июня. Согласно совместному заявлению, которое пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) опубликовал в своем микроблоге в Twitter, Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу ЕС EURODAC.

В свою очередь, Германия намерена постепенно разобраться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании. В заявлении также говорится о необходимости принять "неотложные конструктивные меры" для поддержки ряда территорий Испании и Греции, в частности Эгейских островов, на которых сконцентрированы лагеря мигрантов.  Отмечается также, что страны Евросоюза, расположенные на его внешних границах, "нуждаются в большей совместной поддержке - как в финансовом плане, так и в задействовании полицейских и экспертов по вопросу предоставления убежища".

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

28-29 июня в Брюсселе проходит встреча глав государств и правительств стран EC. Саммит, судя по всему, - последняя надежда канцлера ФРГ решить проблему беженцев и остаться на посту. (28.06.2018)

Берлин, Афины и Мадрид поддерживают проведение в 2018 году "реформы Общеевропейской системы предоставления политического убежища, которая должна уравновесить принцип справедливого распределения ответственности с принципом солидарности", говорится в документе. Подробности договоренностей будут оговорены в ближайшие четыре недели, при этом сотрудничество трех стран начинается непосредственно с достижения этого соглашения.

Новые меры ЕС по ограничению потока мигрантов

На проходящем 28-29 июня саммите страны ЕС согласовали несколько конкретных мер по ограничению притока беженцев в свои страны. В частности, радикальное расширение полномочий и наращивание личного состава пограничной службы ЕС Frontex, создание при содействии ООН лагерей для беженцев в североафриканских странах и возможность создавать в ЕС закрытые лагеря для беженцев, где они дожидались бы рассмотрения своих ходатайств о предоставления убежища. Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил на саммите, что его страна не станет принимать обратно мигрантов, которые будут остановлены на немецкой границе.

Ранее в Германии возник спор на тему мигрантов между канцлером и председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Зеехофер, который также возглавляет Христианско-социальноый союз (ХСС), формирующий вместе с ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) правительство ФРГ, предлагает не пускать в страну мигрантов без документов или зарегистрированных в другой стране ЕС. Меркель настаивает на европейском решении проблемы и считает, что предложение Зеехофера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:27
Now live
02:27 мин

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической  

Грозит ли канцлеру Меркель отставка: одна неделя до истечения ультиматума – DW Новости  

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы  

Меркель приветствовала договоренности по беженцам на саммите ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно