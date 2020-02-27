 Германия зажгла свою звезду для ″Евровидения″ в Роттердаме | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.02.2020

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Культура и стиль жизни

Германия зажгла свою звезду для "Евровидения" в Роттердаме

22-летнего уроженца Словении Бена Долича называют исключительным талантом, а его кристально чистый, чувственный голос сравнивают с вокалом Майкла Джексона или Джастина Тимберлейка.

На Евровидение в Роттердам от Германии поедет Бен Долич

Открытый взгляд, короткая стрижка, - этот парень с внешностью подростка и голосом, который сравнивают с вокалом Майкла Джексона или Джастина Тимберлейка, два года назад уже сражался за право представлять Германию на европейском песенном конкурсе "Евровидение" и даже пробился в финал национального отборочного тура. Однако на этом все и закончилось. На сей же раз ему удалось обойти конкурентов и дойти до победного конца. Как было объявлено 27 февраля, кандидатом от Германии на 65-м конкурсе "Евровидение", который пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме, будет именно он - 22-летний исполнитель Беньямин Долич (Benjamin Dolic), или просто Бен.

Два жюри для "Евровидения-2020"

Успешно пройти многоступенчатый отборочный конкурс и убедить два независимых экспертных жюри Бену удалось благодаря блестящему исполнению танцевальной композиции "Violent Thing". Ее автор - австрийско-болгарский композитор Борислав Миланов (Borislav Milanov), на счету которого уже несколько получивших успех на "Евровидении" синглов, в том числе, песни "Nobody But You", исполненной австрийским певцом Сезаром Сэмпсоном на "Евровидении-2018" в Баку и сразу ставшей хитом.

От голосования телезрителей устроители национального отборочного конкурса в Германии решили отказаться. Впредь, как это сделали на сей раз, оценивать выступления кандидатов на "Евровидение" будут два жюри. В одно из них, зрительское, входят 100 непрофессиональных знатоков "Евровидения" со всей Германии, а в другое - 20 профессиональных международных экспертов в музыкальной сфере.

Из Любляны - в Берлин

Бен Долич родился 4 мая 1997 года в столице Словении Любляне. Его музыкальная карьера началась рано. Бену было 12 лет, когда он попробовал свои силы в словенском детском эстрадном конкурсе и даже вышел в его полуфинал. Позже, уже в составе поп-группы D Base, он вышел на сцену словенского национального отборочного тура "Евровидения-2016". Победу в состязании одержать не удалось, но участие в нем стало ценным опытом.

Контекст

65-й по счету песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Ожидается, что окончательное решение о представителе от России будет принято до конца февраля. (01.02.2020)

В Украине в национальном отборе для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2020" победила группа Go_A с песней "Соловей". (23.02.2020)

По результатам жеребьевки, состоявшейся в Роттердаме, участники от России и Украины будут бороться за выход в финал конкурса "Евровидения-2020" в первом полуфинале. Он пройдет 12 мая. (28.01.2020)

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Всего на 65-м песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет под девизом "Откройся", выступят представители 41 страны. (14.11.2019)

Участник "Евровидения-2018" Михаэль Шульте рассказал DW, почему его песня в Лиссабоне посвящена смерти отца, что он думает о Юлии Самойловой и о политике на конкурсе. (13.05.2018)

В преддверии финального шоу телезрители и журналисты подводят итоги полуфинала и делают последние прогнозы. Согласно опросам, Гран-при конкурса может уехать в Германию. (28.05.2010)

В то время Бен уже жил в Швейцарии, куда переехал с семьей, когда ему исполнилось 18 лет. В этой стране он освоил немецкий язык и продолжил свою карьеру. Ну, а первый крупный успех на сцене пришел к исполнителю уже в Германии, когда в национальном отборочном конкурсе "Евровидения-2018" он дошел до финала и занял почетное второе место. После этого новоиспеченный житель Берлина объехал с гастролями Германию и Австрию.

Германия на "Евровидении": цепь поражений

Впервые Германия одержала победу на "Евровидении" в 1982 году - в лице 17-летней западногерманской школьницы Николь Холох (Nicole Hohloch). В разгар холодной войны она исполнила пацифистскую балладу "Ein bißchen Frieden" ("Немножко мира"), которая идеально отражала настроения простых жителей планеты, уставших от противостояния двух политических систем.

После этого триумфа Германии долго не везло - до тех пор, пока в 2010 году оглушительную победу на песенном конкурсе не завоевала Лена Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut), 19-летняя ученица выпускного класса гимназии. В плену обаяния девушки, исполнившей задорную песню "Satellite", оказались и члены жюри, и зрители.

После этого все выступавшие на "Евровидении" за Германию стабильно занимали последние либо предпоследние места. Лишь двоим кандидатам удалось добиться определенного успеха. Ими стали Роман Лоб (Roman Lob), завоевавший в 2012 году в Баку восьмое место, и Михаэль Шульте (Michael Schulte), которому в 2018 году досталось четвертое место. И вот теперь все надежды на Бена Долича.

Томас Шрайбер (Thomas Schreiber), координатор развлекательных программ телеканала ARD и ответственный за "Евровидение" в Германии, оценивает возможности этого парня высоко. По его словам, Бен Долич - исключительный талант. "Своим кристально чистым и чувственным голосом он справедливо убедил два независимых жюри в Германии. Бен много лет усердно работает над собой, и у него высокая планка в искусстве. Это сразу нас подкупило. Мы очень рады, что он будет выступать за Германию, и я уверен, что он быстро завоюет поклонников как в Германии, так и в Европе", - отмечает эксперт.

Самого Бена переполняет восторг и уверенность в своих силах. "Я выложусь по полной за Германию.Для меня мечта сбывается", - говорит молодой исполнитель.

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    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


Контекст

"Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

На церемонии открытия корреспондент DW поговорил с некоторыми участниками.  

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