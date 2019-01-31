 Германия готовит проект закона о космическом пространстве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2019

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Мир

Германия готовит проект закона о космическом пространстве

Министерство экономики ФРГ обещает, что в законе не будет бюрократических препятствий для частных инвестиций в аэрокосмические проекты.

Луна

Луна

Власти Германии разрабатывают проект национального закона о космическом пространстве. Его представят на рассмотрение бундестага в течение следующего года, сообщил агентству dpa в четверг, 31 января, уполномоченный федерального правительства по вопросам космонавтики и воздухоплавания Томас Ярзомбек (Thomas Jarzombek).

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Министерство экономики ФРГ, готовящее законопроект, намерено сформулировать его так, чтобы он содержал как можно меньше бюрократических препятствий для частных инвестиций в аэрокосмические проекты. При этом в законе не будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе, как того требуют компании аэрокосмической отрасли. Вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.

Критики подобных законов, принимаемых отдельными государствами, указывают на то, что Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, подписанный в 1967 году США, СССР и Великобританией, содержит все необходимые нормы. Согласно нему, ресурсы в космосе должны быть доступны для всех. В настоящее время к этому договору присоединились более 100 стран мира.

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