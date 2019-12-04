 Германия высылает двух сотрудников посольства РФ из-за убийства в Берлине | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2019

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Россия

Германия высылает двух сотрудников посольства РФ из-за убийства в Берлине

Германия высылает двух сотрудников посольства РФ в связи с громким убийством в Берлине в августе 2019 года.

Здание посольства РФ в Берлине

Здание посольства РФ в Берлине

Правительство Германии высылает двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Об этом сообщает в среду, 4 декабря,МИД ФРГ.

Как сообщил в среду МИД Германии в официальном заявлении, два сотрудника посольства России в Германии были объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства в берлинском парке Tiergarten 23.08.2019 года.

В последний раз представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) обращался к послу России в Германии Сергею Нечаеву с подобной просьбой 20 ноября, отмечается в документе. "Однако российская сторона затягивала исполнения требования правительства Германии оказать содействие в расследовании преступления".

Следствие ведет Федеральная прокуратура Германи

Как говорится в сообщении МИД, на фоне того, что федеральная прокуратура Германии с 4 декабря взяла на себя расследование данного преступления, а также учитывая, что многие факты говорят о том, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, правительство Германии продолжает со всей серьезностью настаивать на том, чтобы Россия начала содействовать в расследовании этого преступления.

По информации журнала Der Spiegel, оба дипломата, работавшие в российском посольстве в Берлине и объявленные персонами нон грата, на самом деле являются  сотрудниками российских спецслужб. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.

Ранее в тот же день Федеральная прокуратура Германии, которая взяла на себя расследование этого громкого убийства, совершенного в августе 2019 года в парке Klenier Tiergarten, сообщила, что у нее имеются основания предполагать, что к организации убийства могут быть причастны российские власти.

Журналисты установили личность берлинского убийцы

3 декабря портал журналистских расследований The Insider сообщил о том, что мужчина, совершивший убийство в Берлине, был объявлен в розыск в России за похожее преступление. При этом журналисты указали на факты связи убийцы с властями РФ.

По их данным, россиянин, известный под именем Вадима Соколова и арестованный по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. 

The Insider утверждает, что в январе 2013 года кабардино-балкарский предприниматель Альберт Назаров был убит мужчиной, подъехавшим к нему сзади на велосипеде. Год спустя в розыск по этому делу был объявлен Вадим Красиков, дальнейшая судьба которого неизвестна.

Контекст

Выстрелы среди бела дня в самом центре немецкой столицы: убийство чеченца с грузинским паспортом взбудоражило Германию. СМИ и друзья убитого говорят о заказном убийстве. DW с подробностями. (26.08.2019)

Мужчина, совершивший убийство в Берлине, был объявлен в розыск в России за похожее преступление, сообщил The Insider. В расследовании приводятся факты связи убийцы с властями РФ. (03.12.2019)

Исходя из того, что сейчас фамилию Красикова не удается обнаружить в "Интегрированном банке данных" (ИБД) МВД РФ, "хотя в офлайновой базе есть циркуляр розыска под номером 2014 125, где значатся дата прекращения розыска Красикова (26.06.2015) и дата добавления информации в ИБД (15.07.2015)", журналисты делают вывод о связи Красикова с официальными органами РФ.

Установить, что Вадим Соколов - это Вадим Красиков, журналистам помогло фото из архива "Интерпола". После объявления Красикова в федеральный розыск Россия сделала то же и через "Интерпол", но сейчас Красикова нет в базе данных международной организации.

Громкое убийство чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

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  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

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  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

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  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 13:03

Кто убил чеченца в Берлине: киллер из РФ Соколов на самом деле Красиков. DW Новости (03.12.19)

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение МИД ФРГ

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто убил чеченца в Берлине: киллер из РФ Соколов на самом деле Красиков. DW Новости (03.12.19)  

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