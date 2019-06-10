 Германия выделяет 1,5 млн долларов на защиту белорусской границы | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 11.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Германия выделяет 1,5 млн долларов на защиту белорусской границы

Посол ФРГ в Минске подписал соглашение с ПРООН в Беларуси о предоставлении РБ 1,5 млн долларов для защиты ее границы от попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов.

Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, представитель ПРООН Александра Соловьева и посол Германии в РБ Петер Деттмар

Глава Госпогранкомитета Лаппо, представитель ПРООН Соловьева и посол ФРГ в РБ Деттмар (слева направо)

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева и посол Германии в Беларуси Петер Деттмар (Peter Dettmar) во вторник, 11 июня, подписали соглашение о предоставлении 1,5 млн долларов для реализации проекта "Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов". Также был подписан проектного документа между ПРООН в Беларуси и Госпогранкомитетом.

Цели устойчивого развития и обеспечение безопасности

Александра Соловьева отметила, что для ПРООН партнерство с ФРГ в области достижения Целей устойчивого развития (набор принятых в 2000 году на ГА ООН целей для международного сотрудничества, которые планируется достигнуть с 2015 по 2030 годы. - Ред.) является ключевым как на глобальном, так и на региональном и страновом уровнях. Мы очень рады заметить, что это партнерство развивается, поскольку Германия, конечно, является одним из чемпионов в области поддержки достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщила Соловьева.

Посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар в интервью DW отметил, что ЦУР невозможно достичь без обеспечения безопасности. "После проведения оценки потребностей в прошлом году было определено, что Республике Беларусь необходима поддержка для противодействия незаконному обороту стрелкового оружия. И Германия с радостью предоставит такую поддержку. Это может быть в сотрудничестве с ПРООН, в рамках проектов ОБСЕ, в целом в рамках ЕС. В прошлом году было потрачено 17 млн евро в этом направлении", - подчеркнул Деттмар.

Сотрудничество в сфере безопасности содействует стабильности в регионе

Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо признал, что преступники не редко используют белорусскую территорию как транзитный коридор для незаконного перемещения оружия.

Контекст

В белорусской столице 22 ноября открылся "Минский форум", который называют диалоговой площадкой для обсуждения отношений Беларуси с Евросоюзом, в том числе Германией. Репортаж DW. (22.11.2018)

Корреспондент DW побывал на железнодорожном вокзале Бреста, чтобы выяснить, кто "штурмует" белорусско-польскую границу и чем вызван нынешний бум миграционной активности. (21.09.2015)

Отвечая на вопрос DW, Лаппо рассказал, что уже в 2019 году было предпринято 45 попыток провоза оружия через границу РБ. Глава Госпогранкомитета добавил, что в 2018 году по сравнению с 2013-м было зафиксировано в 6 раз больше таких попыток.

По его словам, выделенные на реализацию проекта средства будут использованы для разработки системы оценки рисков, закупки оборудования и программного обеспечения, организации тренингов и учебных поездок в другие государства, а также для обнаружения незаконного оружия и боеприпасов при осуществлении пограничного контроля.

Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог", в интервью DW указал, что расширение сотрудничества в сфере безопасности хорошо само по себе, оно будет содействовать укреплению стабильности в регионе. "Этот факт еще раз показывает заинтересованность Запада, и ЕС в частности, в Беларуси как барьере для нелегального траффика", - заключил эксперт.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также: 

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:28

Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"

Контекст

История отношений Беларуси и Евросоюза

В 2017 году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW. (24.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мистер Икс Лукашенко - "Заповедник"  

Чем учения "Запад" пугают белорусов и Запад - DW Новости (14.09.2017)  

Алексиевич о Лукашенко, Путине и их "внешнем враге" - DW Новости (08.03.2016)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Россия после Путина: три сценария немецкого историка  

Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для россиян и белорусов  

"Проект": Преследование Голунова хотят прекратить до "прямой линии" Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно