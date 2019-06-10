Германия выделяет 1,5 млн долларов на защиту белорусской границы

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева и посол Германии в Беларуси Петер Деттмар (Peter Dettmar) во вторник, 11 июня, подписали соглашение о предоставлении 1,5 млн долларов для реализации проекта "Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов". Также был подписан проектного документа между ПРООН в Беларуси и Госпогранкомитетом.

Цели устойчивого развития и обеспечение безопасности

Александра Соловьева отметила, что для ПРООН партнерство с ФРГ в области достижения Целей устойчивого развития (набор принятых в 2000 году на ГА ООН целей для международного сотрудничества, которые планируется достигнуть с 2015 по 2030 годы. - Ред.) является ключевым как на глобальном, так и на региональном и страновом уровнях. Мы очень рады заметить, что это партнерство развивается, поскольку Германия, конечно, является одним из чемпионов в области поддержки достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщила Соловьева.

Посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар в интервью DW отметил, что ЦУР невозможно достичь без обеспечения безопасности. "После проведения оценки потребностей в прошлом году было определено, что Республике Беларусь необходима поддержка для противодействия незаконному обороту стрелкового оружия. И Германия с радостью предоставит такую поддержку. Это может быть в сотрудничестве с ПРООН, в рамках проектов ОБСЕ, в целом в рамках ЕС. В прошлом году было потрачено 17 млн евро в этом направлении", - подчеркнул Деттмар.

Сотрудничество в сфере безопасности содействует стабильности в регионе

Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо признал, что преступники не редко используют белорусскую территорию как транзитный коридор для незаконного перемещения оружия.

Отвечая на вопрос DW, Лаппо рассказал, что уже в 2019 году было предпринято 45 попыток провоза оружия через границу РБ. Глава Госпогранкомитета добавил, что в 2018 году по сравнению с 2013-м было зафиксировано в 6 раз больше таких попыток.

По его словам, выделенные на реализацию проекта средства будут использованы для разработки системы оценки рисков, закупки оборудования и программного обеспечения, организации тренингов и учебных поездок в другие государства, а также для обнаружения незаконного оружия и боеприпасов при осуществлении пограничного контроля.

Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Беларуси" Совета по международным отношениям "Минский диалог", в интервью DW указал, что расширение сотрудничества в сфере безопасности хорошо само по себе, оно будет содействовать укреплению стабильности в регионе. "Этот факт еще раз показывает заинтересованность Запада, и ЕС в частности, в Беларуси как барьере для нелегального траффика", - заключил эксперт.

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