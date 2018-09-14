 Германия вошла в пятерку стран с самым высоким уровнем жизни | Новости из Германии о Германии | DW | 15.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Германия вошла в пятерку стран с самым высоким уровнем жизни

Рейтинг государств, формируемый ООН с учетом индекса человеческого развития, возглавила Норвегия.

Фигурки матери и ребенка на фоне купюр евро

Германия заняла пятую строчку в рейтинге стран, выстроенном с учетом индекса человеческого развития (ИЧР). Возглавила перечень Норвегия. Это следует из ежегодного отчета, обнародованного Программой развития ООН (ПРООН).

Список формируется с опорой на показатели государства в области здравоохранения, ситуацию в академической сфере и средний доход.

Индекс вычисляется, исходя из ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования.

Ирландия продемонстрировала резкий рост, Россия - 49-я

Контекст

В бундестаге начались дебаты по бюджету страны на 2019 год. Министр финансов надеется, что Германия вновь сможет обойтись без долгов. (11.09.2018)

Структура использования доходов россиян меняется: доля сбережений сокращается, доля трат на текущие нужды растет. О чем это говорит, - в материале DW. (31.07.2018)

В числе лидеров в этом году оказались также Швейцария, Австрия и Ирландия. Как отмечают эксперты, последняя в период с 2012 по 2017 годы отметилась наиболее активным ростом, поднявшись сразу на 13 позиций.

Отрицательную динамику продемонстрировали государства, находящиеся в зонах конфликта - Сирия (155-е место), Ливия (108-е) и Йемен (178-е).

Россия расположилась на 49-й позиции - после Аргентины и Омана.

В целом специалисты отмечают положительную динамику ИЧР в последние годы. Из перечня в 189 стран в группу с низкими показателями этого индекса вошли лишь 38 государств, включая Нигер, Центральноафриканскую Республику и Южный Судан.

Смотрите также:

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Доход зависит от региона

    Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

  • Врачи в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Лидеры рейтинга

    В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.

  • Финансисты

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Деньги к деньгам

    За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.

  • Инженеры в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Сколько платят инженерам

    Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.

  • Работники IT-сектора в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Работники IT-сектора

    Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.

  • Юристы в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Юристы - на пятом месте

    Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.

  • Самые высокооплачиваемые профессии в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Топ самых высокооплачиваемых профессий

    Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.

  • Зарплаты в Германии

    Кто в Германии зарабатывает больше всех

    Опыт имеет значение

    На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:17
Now live
01:17 мин

Благосостояние немцев зависит от иностранцев?

Контекст

Кто в Германии зарабатывает больше всех

Портал по поиску работы StepStone опубликовал рейтинг самых высоких зарплат в Германии. В каких городах выгоднее работать? (09.03.2018)  

Ссылки в интернете

Отчет ООН

Аудио- и видеофайлы по теме

Благосостояние немцев зависит от иностранцев?  

Сколько получают депутаты бундестага  

Как из мусора сделать деньги  

Также по теме

Achim Steiner

Программу развития ООН возглавит немецкий дипломат 13.04.2017

Один из высоких постов в Организации Объединенных Наций займет немецкий дипломат Ахим Штайнер. Он назначен на должность директора Программы развития ООН.

Nach Wahl in Sachsen-Anhalt - CDU

Последний шанс Меркель: главное о коалиционных переговорах в Берлине 26.01.2018

Ангела Меркель предпринимает еще одну попытку сформировать новое правительство. В случае повторной неудачи ей будет трудно удержаться на своем посту. DW - об эндшпиле канцлера.

Afrika - humanitäre Hilfe im Tschadsee-Gebiet

В ООН предупредили о новой волне беженцев из региона озера Чад 02.09.2018

Западу необходимо усилить помощь региону, чтобы избежать нового массового притока беженцев из Африки, уверены в ООН. Жители вокруг озера Чад страдают от голода, перемены климата и терроризма.

Реклама

Самые читаемые

Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран  

Пять нестыковок в версии Боширова и Петрова о поездке в Солсбери  

В обшивке "Союза МС-09" обнаружили новые следы сверления  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно